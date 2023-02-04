元宵節重頭戲台東炮炸寒單爺　超過20場今天登場

▲台東市元宵節炮炸寒單爺及體驗活動安排20餘場次 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

楊漢聲/台東報導

「揚眉兔氣賀新歲-2023台東元宵節慶觀光系列活動」即將登場，其中由真人以血肉身驅抵抗鞭炮轟炸的「炮炸寒單爺」活動，將於4日起在台東海濱公園(國際地標)、南京路廣場、市區各街道舉行，今年將有20餘場次，主辦單位籲請參與活動的民眾注意自身安全及隨行小孩或親友，最好穿著長袖長褲、戴口罩及各項裝備齊全。

「北天燈、南蜂炮、台東炮轟寒單爺」已成為國內觀光的重頭戲，而台東市元宵節遊行遶境活動已漸成為國內元宵節觀光重點，其中傳統的炮炸寒單爺活動將進行超過20個場次，定點舉辦時程如下：玄武堂部份—4日(星期六) 晚上7時在台東海濱公園國際地標參與市公所舉行煙火之夜活動、晚間9點玄武堂本堂；5日下午12時30分正氣路玄武堂國際交換學生炸寒單文化交流體驗、2點賓朗普濟宮、下午4時光明路104號媄髮絲、5時開封街288號天天勇尚發旺德企業社、晚上7時南京路市民廣場祈福炸寒單、晚上8時正氣北路431號眾星國際理財、晚上9時正氣路玄武堂。

6日上午10時馬蘭榮家、11時中山路210號蒙娜麗莎、下午1時正氣路玄武堂你來炸我－炮手、肉身體驗營、下午2時30分台東縣議會、下午3時漢陽北路176號池王府臨時行館、下午4時台東縣議會、3時30分正氣北路431號眾星國際理財、4時30分臨海路三段415號東糖寒單餅舖、下午6時台東天后宮、晚上9時祈福遶境祭寒單-迎武財神寒單爺入廟(由正氣路與光明路沿途往正氣路遶境迎寒單至玄武堂)、晚上10時正氣路玄武堂。

邯鄲堂方面的場次-5日下午1時卑南鄉初鹿村尚宸行-建霖行、3時漢陽北路188號台東龍聖太子宮、5時更生北路560巷23號安善堂、晚間8時臨海路1段183巷51號邯鄲堂。6日中午1時卑南鄉太平村民生路90號陳建文宅、下午5時正氣路362之1號亞洲檳榔、晚上8時臨海路1段183巷51號邯鄲堂。

由於炮轟寒單爺活動煙霧迷漫、具危險性，玄武堂、邯鄲堂特別提醒參與觀賞的民眾或遊客，炮火危險請注意孩童及本身安全（患有心臟病及孕婦特別注意）、請穿著棉質長袖、長褲或較為厚重避免火傷之衣服為佳、請準備耳塞、口罩、帽子等物品、避免長時間音爆、濃重煙硝、誤詐所產生傷害、神轎隊伍八家將經過時，請勿插入隊伍及妨礙隊伍行進，並注意隊伍中銳利神器，避免誤擊，活動期間恐有刺激畫面，若有攜伴孩童請適當迴避，以免驚嚇，由於需長時間站立或走動，以穿球鞋為宜。