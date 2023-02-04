縣府補助榮總台東分院　新增兒童青少年身心科醫師

▲榮總台東分院，新增兒童青少年身心科醫師。（圖／記者楊漢聲攝）

記者楊漢聲／台東報導

為提供縣民及兒童青少年醫療照護需求，台東縣政府自籌財源補助台北榮民醫院台東分院，聘請兒童青少年身心專科醫師、前高雄榮民總醫院精神部醫師洪于詠2月1日起在東榮醫療門診，幫助台東的兒童及青少年健康快樂成長。

縣長饒慶鈴表示，4年來積極尋找醫療資源，依縣民醫療需求，自籌財源補助醫院，聘請胸腔外科，整形外科、眼科、放射腫瘤科、腎臟內科等專科醫師，提升醫院緊急醫療照護能力，減少鄉親舟車勞頓到外縣市就醫。今年再補助榮總台東分院聘請兒童青少年身心專科醫師，提供兒少身心醫療照護服務。

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衛生局長孫國平指出，縣府鼓勵各醫院依據民眾醫療服務需求及特性，規劃提供醫療服務，滿足縣民全面醫療照護需求。台北榮民總醫院台東分院目前為台東主要身心科院所，聘請洪于詠醫師針對自閉症、兒童青少年情緒障礙，發展遲緩兒童的早期診斷與治療等，幫助兒少年健康快樂成長。

洪于詠醫師曾在台北榮總兒童青少年精神科受訓，取得兒童青少年次專科資格，針對思覺失調症、妄想症、憂鬱症、雙極性情感性疾患、精神官能症(如焦慮，恐慌，強迫症等)、睡眠障礙、注意力不足、過動症、自閉症、妥瑞氏症等患者等患者提供專業醫療。

洪于詠醫師於每星期一下午(不限年齡)、每星期二、三、四下午(限18歲以下)在台北榮民醫院台東分院提供提供住院及定期門診醫療服務。