台東成功警分局元宵前夕期前約制　維護遶境活動圓滿遂行

▲成功警分局日前特於遶境活動舉辦隊伍順次抽籤時全程與會。（圖／記者楊漢聲翻攝）

楊漢聲/台東報導

台東縣成功鎮為慶祝農曆元宵節，於5日12時至24時舉辦元宵節陣頭表演及遶境祈福活動。台東縣警察局成功分局為確保本次活動人員及參觀民眾之安全，力求遶境祈福活動圓滿落幕，將投入警力實施交通疏導及安全維護等工作，並於期前特別赴各宮壇向參加遶境隊伍進行約制，告誡勿有脫序、違法之行為，讓原本敬神遶境的美意失焦脫序。

成功分局保民組組長胡捷雄日前特於遶境活動舉辦隊伍順次抽籤時全程與會，並宣導提醒各隊伍負責人應約束參與成員遵守活動秩序，活動期間人潮擁擠，各宮廟陣頭負責人約制所屬成員高度自主管理，不糾眾鬥毆、不影響交通，不得有暴力等不理性行為，警民共同合作。若有衝突發生警方將會蒐證依法嚴辦。偵查隊隊長李冠穎、分隊長李宗彥亦於本週逐一走訪28支參加遶境隊伍所屬宮廟、神壇，嚴正呼籲參與團體及成員應恪遵公約，維持活動及宗教形象。

成功分局分局長郭譯隆表示，鎮內元宵節民俗遶境活動，有凝聚民心和祈求風調雨順、國泰民安的重要意義，除規劃警力於各路口(段)執行交通疏導，維護隊伍通行安全，將採取「事前勸導約制，事中處置蒐證，事後追究責任」原則全程緊控所有遶境隊伍，如有發生不法滋擾、違序違法與暴力情事，將以優勢警力即刻壓制，積極查處絕不寬貸。