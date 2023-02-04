台灣元宵燈會今晚點燈！韋禮安、鼓鼓輪番開唱　盧秀燕邀賞燈走春

▲台灣元宵燈會今晚點燈！韋禮安、鼓鼓將到場輪番開唱。（圖／台中市政府提供）



記者游瓊華／台中報導

2023中台灣元宵燈會將於今（4）日晚間7時在中央公園登場，開幕晚會邀請國家級表演團體「朱宗慶打擊樂團2」開場，還有人氣歌手韋禮安、吳汶芳、鼓鼓呂思緯，接力演唱。市長盧秀燕和行政院副院長鄭文燦將到場參與點燈儀式，與民眾一起賞燈走春。

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▲台灣元宵燈會今晚點燈，圖為魔盒世界燈區。（圖／台中市政府提供，下同）



觀旅局表示，中台灣元宵燈會已邁入第23屆，歷經長達三年疫情影響，民眾終於可以在疫情相對趨緩下，與親朋好友一同觀賞燈會。此次燈會選在水湳中央公園舉行，呈現有別以往的燈會內容，結合公園豐富的生態地貌，透過多元的展演手法與花燈作品，傳達台中幸福宜居的城市魅力。

觀旅局說明，今年癸卯兔年燈會以「幸福台中」為主題，規劃7大主題燈區、逾30組燈組，主燈「幸福台中Happy兔」，高達10公尺，主燈群寬度達39公尺，是全台規模最大的水上動力機械花燈，主燈秀結合7種空中動態、搭配130支光束燈展演，超震撼聲光視覺效果將讓民眾大呼過癮。

觀旅局也提到，今年燈會展期自今日起至12日，為期9天，除了燈區作品繽紛亮眼，也規劃36場街頭藝人演出、13場創意聚客活動。另外，今年燈會可索取「Happy兔」小提燈，燈會期間每日從下午4點開放排隊，4點半開始領取、每人限領一盞，發完為止。