雨亂元宵！3地賞花燈防噴雨　 又有冷空氣強襲「降溫時間點曝」

▲元宵節北部、東半部、中部有雨。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

受華南雲雨區影響，明天元宵節(2/5)北部、東半部整天有不定時飄雨，中部以零星降雨為主；下周一(2/6)鋒面通過，北部和東半部持續降雨，下周二(2/7)雖鋒面減弱，但北部和東半部迎風面地區依舊有雨，下周五(2/10)還有一波鋒面來襲，2/13過後則預測又有冷空氣南下，將再有一波降溫。

中央氣象局預報員葉致均表示，明天(2/5)受華南雲雨區影響，下周一(2/6)鋒面通過，明後天水氣偏多，降雨以北部和東半部為主，整天不定時有飄雨，中部有零星降雨。

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▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象局）

下周二(2/7)鋒面減弱，葉致均表示，迎風面北部、東半部仍有降雨，但局限桃園以北到東半部；東北季風下周四(2/9)減弱，環境偏東風，東半部和大台北山區有雨；下周五(2/10)又有東北季風增強，下周五降雨將再增多，不過後期天氣仍有不確定性。

溫度部分，葉致均表示，未來一周溫度變化不大，低溫約在15到18度，南部和台東會高1到2度，高溫變化沒有很大，北部約20度；不過2/13及2/14過後，預測還會有一波冷空氣南下，將有一波降溫，不過後期預測仍有不確定性，待後續觀測。

▼未來一周降雨和溫度趨勢。（圖／氣象局）