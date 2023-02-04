王鴻薇喊砍卸任元首禮遇　他勸以身作則：落跑議員先還補助款於民

▲民進黨立委郭國文。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨立委王鴻薇提案卸任正副總統禮遇金降至7.5萬元，立委郭國文則批評，王鴻薇才應該對外解釋，領了兩次選舉補助款、高達258萬，為何棄台北市民不顧？郭國文4日再批評，王鴻薇被抓包提案抄襲立委劉世芳，當時還是藍營杯葛才沒三讀，若王鴻薇認同攸關選舉補助款的修法，那就應該以身作則，還補助款於民。

王鴻薇日前提案卸任正副總統禮遇金降至7.5萬元，卻被發現藍營2017年曾杯葛該提案，郭國文更反嗆要王鴻薇解釋，為何領了兩次選舉補助款、高達258萬，還棄台北市民不顧？

對此，王鴻薇並未正面回應，她4日表示，自己要敬告民進黨，面對自己過去的提案很難嗎？兌現對人民的承諾很難嗎？到底在心虛什麼， 如果不敢面對，就對社會大眾道歉，勇敢面對王鴻薇的提案。

面對王鴻薇批郭國文「蹭他蹭很久」，郭回應，王鴻薇才是蹭行政院長陳建仁蹭失敗，想透過修「卸任總統副總統禮遇條例」來抹黑陳建仁，卻被抓包是抄襲立委劉世芳的法案，而且當時還是被國民黨杯葛才沒有三讀。

而王鴻薇去年底當選議員後，尚未就職就投入北市立委補選並成功當選，短時間內領到兩次選舉補助款，郭國文批評，王鴻薇不斷對陳建仁進行人格抹黑，將他形塑成貪財的形象，但對比陳建仁主動放棄副總統的禮遇，王鴻薇在70天內選舉2次，成為領了258萬元的最快落跑議員，相較之下到底誰才貪財，非常清楚。

郭國文認為，若王鴻薇認同攸關選舉補助款的修法，那就應該以身作則，還補助款於民，郭國文強調，當初政府按照法規徵收的稅金卻被王鴻薇高喊要「還稅於民」，同樣的道理王鴻薇也應該以身作則，當選議員卻沒有做議員的職務，應將選舉補助款還給民眾。