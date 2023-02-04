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全家2車出遊「以為男童搭另一車」　爸媽回家才驚覺5歲兒留在南投

▲▼全家2車出遊「以為男童搭另一車」　爸媽回家才驚覺5歲兒留在南投。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲全家人春節出遊，粗心把5歲小男童丟包在南投。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯、柯沛辰／南投報導

台中有一家人春節期間分乘2車到南投遊玩，但返程時都誤以為5歲男童在對方車上，直到回家才發現孩子被留在南投，所幸草屯派出所員警早些時候就接獲熱心民眾報案，將男童帶回安置，這才結束一場虛驚，讓一家人順利團圓。

草屯分局草屯派出所警員程聖閔、詹金文春節期間接獲民眾報案，稱在草屯鎮碧山路、草溪路口有兒童迷路，因此立刻到場安撫男童情緒，將人帶回派出所查證身分，並聯繫媽媽來接回。

經了解，5歲江姓幼童家住台中市，隨家人至草屯鎮遊玩，一同到市區用餐，但離開時因全家人搭乘兩部車輛，家屬互以為孩子乘坐在彼此車輛，便駕車離去，獨留江姓男童一人在現場。最後，江童遍尋不著家人，獨自在路邊哭泣，直到熱心民眾發現，才打電話向警方報案。

程、詹等2名員警到場時，發現男童受到驚嚇，無法表達自己與家人的資訊，因此溫柔安撫後，將人帶回所內，並提供飲料、餅乾，待男童情緒較為緩和，才順利詢問出家長身分，並聯繫其母親到場。

▲▼全家2車出遊「以為男童搭另一車」　爸媽回家才驚覺5歲兒留在南投。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲媽媽到場將孩子接回。（圖／記者高堂堯翻攝）

媽媽表示，一家人回家後發現孩子走失，一度急得不知該如何是好，沒想到隨即接獲警方電話，真的非常感謝草屯分局警方的熱心協助，讓一家人能再次團聚。

對此，草屯分局長康健浚也予以肯定，表揚草屯所警員詹金文、程聖閔積極處理迷失兒童案件，成功協助兒童與家人團聚，確實維護幼童的生命、身體安全，深獲民眾讚譽。

▼員警溫柔安撫男童，並拿出飲料和餅乾，才順利問出家長聯絡資訊。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲▼全家2車出遊「以為男童搭另一車」　爸媽回家才驚覺5歲兒留在南投。（圖／記者高堂堯翻攝）

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