曾捲售油北韓案！北斗星號台中外海漂流險勾海底電纜　拖船急救援

▲曾捲售油北韓疑案！北斗星號無動力漂流彰化險勾海底電纜，拖船急救援。（圖／民眾提供）



記者游瓊華／台中報導

前身為曾捲入售油北韓疑案的北斗星號，現已改名獅子山籍的「鯤鵬輪」，該油輪2月2日傳出於台中港外海主機失去動力漂流。未料因東北季風強烈，鯤鵬輪一直往彰化離岸風場飄去，一度情況緊急，船東緊急聯絡大漢海事工程公司711拖船前往救援，所幸昨（3）日晚間7點30分安全拖回台中港檢修。

▲鯤鵬輪昔日為北斗星號，多年前因捲入北韓售油疑案，事後證實是烏龍一場。（圖／資料照片）



鯤鵬輪昔日為北斗星號，多年前因捲入北韓售油疑案，遭指控在東海經營「海上加油站」，還一度駁油給聯合國安理會禁運的北韓船隻，於107年在台中港遭扣船調查，108年遭台中地檢署依違反《商業會計法》、偽造文書等罪起訴船東等6人，並限制出境，油輪也被以多項缺失不適航為由扣押在台中港，但最後一、二、三審都獲判無罪定讞。

但風波並未此停歇，北斗星輪被船長尼奧控訴積欠薪水勞資糾紛及船籍國問題，滯留台中港超過2年8個月，油輪也以40萬元美金賣給高雄一家船公司，並進船塢整修改善多項缺失，新公司改掛獅子山籍，並更名為「鯤鵬輪」，終於在110年7月14日出港投入營運。

鯤鵬號油輪總噸位4421噸級，2日中午載滿柴油在台中港外海主機失去動力，發生漂流，因東北季風強烈，該輪一直往彰化離岸風場飄去，船東緊急聯絡大漢海事工程公司前往救援，該輪雖嘗試修復主機未果，3日上午再派大瀚711拖船，冒著強烈東北季風前往救援，海上風浪高達1層樓高、至少2到3公尺。

由於大瀚711拖船抵達現場時，鯤鵬號油輪已漂流至距離彰化風場海底電纜不遠處，深怕鯤鵬輪所下錨勾到海底電纜，損壞彰化風場海底電纜，情況一度緊急。

所幸經兩艘船船員共同努力，大瀚711拖船終於將拖纜帶上鯤鵬輪，在3日晚間7時30分順利將鯤鵬輪安全拖回台中港西六碼頭檢修，航港局中部航務中心除要求船長提出海事報告外，並要求船東修復，經船級協會檢查合格及發給適航證明後才准出港。