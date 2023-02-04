　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

才剛工作！他孝親費月給1萬「過年不給紅包」　媽媽一聽哭了

▲▼ 開工紅包（圖／記者劉維榛攝）

▲原PO不給媽媽過年紅包。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

「是我的問題嗎？」一名男網友透露，最近領到工作第一份薪水，隨即轉帳1萬孝親費給媽媽，而原PO考量平時開銷與投資儲蓄，便向媽媽告知，過年就不給她紅包了。豈料媽媽難過流下眼淚，主張有幫原PO買保單，以後買房也能幫出一些，因此無法接受過年沒有紅包，讓原PO傻眼不已。

一名男網友在Dcard表示，媽媽要求原PO畢業工作後，要開始給1萬2000元的孝親費，後來協商降為1萬元，轉眼間，原PO領到熱騰騰第一份薪水，也立轉帳1萬元給媽媽。

[廣告]請繼續往下閱讀...

轉帳完後，原PO也順口向媽媽表示，「現在每個月有給妳錢，那我過年不會包紅包給妳」，不料媽媽當場聽完後，瞬間就哭了。原PO傻眼驚呼，目前沒賺很多，以後每個月都給媽媽1萬元了，「是我的問題嗎？為什麼要哭？」

原PO也列出平時消費狀況，自身生活開銷之外，女友約會花用（多為AA制）、儲蓄、股票定期定額等，因此身上也沒剩多少錢。

事實上，媽媽是全職家庭主婦，爸爸賺得錢都全數奉上給家裡花用，因此原PO打算過年只會包給爸爸。而媽媽無法接受外，也主張有幫原PO保險，未來買房也可以幫出一些。對此，原PO認為，買車買房依自己能力能買就買，不能買也不強求。

文章曝光後，網友紛紛熱議，「過來人經過，但我媽不會哭...會暴怒， 並沒有買保險跟房子給我，我應該哭嗎」、「可以不給孝親費，然後過年給10萬，還現賺2萬」、「把保險弄回來自己付阿，這樣就沒話講了吧」、「我之前11月底才工作，等於我只領了12月薪水，然後我包8000...被說為什麼不是1萬」、「我從來不說出真實薪資，媽媽超愛比較，誰的小孩給父母多少孝親費？誰包給父母多少紅包？真的是聽了很刺耳」。

也有網友現實分析，「這是時代的代溝，她會哭是因為她的認知跟我們不同，她以為孩子把錢拿回家是孝順愛父母的表現，但被你拒絕了，所以覺得很心寒」、「我薪水27K，每個月給我媽12000元，今年過年包1200元，說真的金額真的不是問題，而是有沒有心、有沒有愛的問題而已」

留言串也有人好奇薪水部分，原PO事後也補充回應，「目前是5W至7W，後面升正式人員可能會在多個1000至2000元。」原PO強調，後來有協商孝親費變回1萬2000元，媽媽卻不接受了。

▼網友熱議。（圖／翻攝Dcard）

▲▼ 。（圖／翻攝Dcard）

▲▼ 。（圖／翻攝Dcard）

ET快訊
班上人氣王！12歲童陪媽打羽球先回家被撞死　校方悲痛不捨
快訊／花博塞爆了！　上萬人圍城搶入場
12歲男童過馬路被撞飛　搶救2小時！家屬忍痛放棄急救
童顏巨乳始祖是她！　消失13年「驚人變化」曝光
LIVE／極樂軍營女中尉又開IG刪光留言　女偶像全裸陳屍旅館
快訊／NBA爆大規模衝突！　多人倒地
HONDA全新跨界休旅被捕獲！　不到80萬

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

兔年終結單身最強機會來了　元宵節桃花催落去「這時間拜最有效」

今10：42進入兔年！之前出生寶寶都屬虎　專家：生肖判斷看「這天」

同款「間諜氣球」2年內出現台灣至少3次　鄭明典：非氣象研究

新竹市公有停車場月租改採線上登記　公開透明！電腦隨機抽

高雄女腰痠背痛「骨頭一斷再斷」　醫曝真相：天天3包菸害的！

才剛工作！他孝親費月給1萬「過年不給紅包」　媽媽一聽哭了

捷運電子看板當機...出現「WindowsXP」！網一片驚呼：還在用？

小孩收到紅包秒拆開…驚見姑姑給「空包彈」！傻眼結局曝光

癌症時鐘快轉！「5K挑戰」縮小照顧差距　台癌粉紅健走已繞地球一圈

Toyz飲料店「危險1創舉」被推爆　PTT卻洗版笑了：偷學師父

許維恩挺4月孕肚「罩杯暴漲」　王家梁「行房改50天一次」上網查姿勢

《黑暗榮耀》鄭星一合體劉在錫XD　讚宋慧喬演技：太瘋了！

宋達民力挺宋逸民！「開戰前教友」　未公開6影片曝：換我早翻臉

農場鴕鳥不捨客人離去　衝清水橋當路霸狂追車

駕駛為停車「亂移三角錐」！　私人土地變停車場地主氣炸

名車阿里山公路狂飆！　車輪操到變「風火輪」

薔薔「沒穿內褲」火辣現身！　爆氣懶理日本店家：我沒做錯事

營區性愛實戰外洩 女中尉求找兇手｜20230203 ET午間新聞

王思佳介紹7樓電梯獨棟豪宅　「缺點是難找人」：太大了XD

全家戶頭剩500...母跟2兒陳屍家中一個月　鄰送加菜金驚揭悲劇

兔年終結單身最強機會來了　元宵節桃花催落去「這時間拜最有效」

今10：42進入兔年！之前出生寶寶都屬虎　專家：生肖判斷看「這天」

同款「間諜氣球」2年內出現台灣至少3次　鄭明典：非氣象研究

新竹市公有停車場月租改採線上登記　公開透明！電腦隨機抽

高雄女腰痠背痛「骨頭一斷再斷」　醫曝真相：天天3包菸害的！

才剛工作！他孝親費月給1萬「過年不給紅包」　媽媽一聽哭了

捷運電子看板當機...出現「WindowsXP」！網一片驚呼：還在用？

小孩收到紅包秒拆開…驚見姑姑給「空包彈」！傻眼結局曝光

癌症時鐘快轉！「5K挑戰」縮小照顧差距　台癌粉紅健走已繞地球一圈

Toyz飲料店「危險1創舉」被推爆　PTT卻洗版笑了：偷學師父

樂見湖人追求厄文　魔術強森：想看他身穿紫金戰袍

兔年終結單身最強機會來了　元宵節桃花催落去「這時間拜最有效」

花7個月整修18年起家厝！他揭「租金價位」　網見照讚：房東很可以

LV錶盤上演太空探險動態秀　伴隨教堂鐘聲三問聽覺、視覺雙享受

陳琮勛／阿霞飯店鬧雙胞？談商標侵權界線

夫澎湖車禍亡！人妻淚崩處理後事　手機驚見「帶小三遊台全紀錄」

150萬元存款「All in 00878」賺頭期款！過來人再推1招：躺著賺

海外職缺持續成長　貿協國企班助增關鍵能力提升薪資

今10：42進入兔年！之前出生寶寶都屬虎　專家：生肖判斷看「這天」

小6童陪媽打羽球先回家...遭撞飛不治　班上人氣王！校方悲痛不捨

生活熱門新聞

90K女友超完美　「唯獨1點」嚇到他不敢婚

八年級生「10大初老徵兆」中幾個？

洗鴛鴦浴「男友全程1反應」！妹子超困惑

Toyz宣布賣「橙汁汗87元」：感覺很會薛盤子

奎丁泰國浴實戰！驚喊：她伸進去洗我的X

他拿到「6連號千元鈔」　4千人讚幸運

自慰較不容易罹癌！男性平均1個月12次

謝薇安與2受刑人同病房　遭問怎沒腳銬

人夫翻出9年前薪資單　養3口還租房

刮刮樂「爽中5000元」兌獎卻變一場空

天天報到「屎炸超商廁所」　店員不忍了！警告文卻神展開

日本壽司郎空蕩蕩！PTT曝日本人個性：踩到底線

背痛難眠竟是癌！逾8成胰臟癌患確診即晚期

LINE隱藏版來了！「27款可愛下載」驚見法鬥貼圖

更多熱門

相關新聞

妹子拒收生日紅包　反被嗆「嫌錢少？」

妹子拒收生日紅包　反被嗆「嫌錢少？」

一名女網友表示，生日隔天有個不熟的朋友送Line紅包，但她心想兩人交情沒有到，加上對方生日已過，於是沒有收下紅包，怎料卻引起對方不爽，嫌棄金額太少，看不起才不收紅包，私底下亂傳話，讓她超傻眼，貼文掀起網友討論，「好恐怖，不收還會被說話」。

拆紅包驚見姑姑給「空包彈」！傻眼結局曝光

拆紅包驚見姑姑給「空包彈」！傻眼結局曝光

90K女友超完美　「唯獨1點」嚇到他不敢婚

90K女友超完美　「唯獨1點」嚇到他不敢婚

全家2車出遊　爸媽回家才驚覺5歲兒不見了

全家2車出遊　爸媽回家才驚覺5歲兒不見了

調薪有感　員工曝「台積電3變化」！他見1點搖頭了

調薪有感　員工曝「台積電3變化」！他見1點搖頭了

關鍵字：

畢業出社會工作薪水孝親費紅包媽媽

讀者迴響

熱門新聞

今10：42進入立春！3生肖不要外出

營區實戰片外流！　陸軍女中尉IG又開了

全家2車出遊　爸媽回家才驚覺5歲兒不見了

鄰居通水管害樓下爆炸　9歲男童毀容

24歲女偶像星谷梨里花全裸陳屍賓館！　脖子多處刀傷

盯男友刪仍外流！他曝女軍官感情動向

鴨王「霆鋒」偷拍女客嘿咻　遭上腳鐐簽本票

快停用！這款「人工淚液」釀1死、5失明

AV女優「鼻斷頭骨折」　生涯恐毀

傳奇大咖女星83歲過世！「死訊藏26天才外洩」

新建案一堆2房「客廳夾中間」！苦主：廚房才有採光

李榮浩不藏了「終於宣布喜訊」：好想哭

每人每晚786住飯店3天2夜免費吃早餐

陸軍女中尉IG持續漲粉　不到4hrs暴增1.5萬人

保全撿屍女住戶　1原因賠25萬仍要關

更多

最夯影音

更多
許維恩挺4月孕肚「罩杯暴漲」　王家梁「行房改50天一次」上網查姿勢

許維恩挺4月孕肚「罩杯暴漲」　王家梁「行房改50天一次」上網查姿勢
《黑暗榮耀》鄭星一合體劉在錫XD　讚宋慧喬演技：太瘋了！

《黑暗榮耀》鄭星一合體劉在錫XD　讚宋慧喬演技：太瘋了！

宋達民力挺宋逸民！「開戰前教友」　未公開6影片曝：換我早翻臉

宋達民力挺宋逸民！「開戰前教友」　未公開6影片曝：換我早翻臉

農場鴕鳥不捨客人離去　衝清水橋當路霸狂追車

農場鴕鳥不捨客人離去　衝清水橋當路霸狂追車

駕駛為停車「亂移三角錐」！　私人土地變停車場地主氣炸

駕駛為停車「亂移三角錐」！　私人土地變停車場地主氣炸

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面