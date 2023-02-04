才剛工作！他孝親費月給1萬「過年不給紅包」　媽媽一聽哭了

▲原PO不給媽媽過年紅包。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

「是我的問題嗎？」一名男網友透露，最近領到工作第一份薪水，隨即轉帳1萬孝親費給媽媽，而原PO考量平時開銷與投資儲蓄，便向媽媽告知，過年就不給她紅包了。豈料媽媽難過流下眼淚，主張有幫原PO買保單，以後買房也能幫出一些，因此無法接受過年沒有紅包，讓原PO傻眼不已。

一名男網友在Dcard表示，媽媽要求原PO畢業工作後，要開始給1萬2000元的孝親費，後來協商降為1萬元，轉眼間，原PO領到熱騰騰第一份薪水，也立轉帳1萬元給媽媽。

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轉帳完後，原PO也順口向媽媽表示，「現在每個月有給妳錢，那我過年不會包紅包給妳」，不料媽媽當場聽完後，瞬間就哭了。原PO傻眼驚呼，目前沒賺很多，以後每個月都給媽媽1萬元了，「是我的問題嗎？為什麼要哭？」

原PO也列出平時消費狀況，自身生活開銷之外，女友約會花用（多為AA制）、儲蓄、股票定期定額等，因此身上也沒剩多少錢。

事實上，媽媽是全職家庭主婦，爸爸賺得錢都全數奉上給家裡花用，因此原PO打算過年只會包給爸爸。而媽媽無法接受外，也主張有幫原PO保險，未來買房也可以幫出一些。對此，原PO認為，買車買房依自己能力能買就買，不能買也不強求。

文章曝光後，網友紛紛熱議，「過來人經過，但我媽不會哭...會暴怒， 並沒有買保險跟房子給我，我應該哭嗎」、「可以不給孝親費，然後過年給10萬，還現賺2萬」、「把保險弄回來自己付阿，這樣就沒話講了吧」、「我之前11月底才工作，等於我只領了12月薪水，然後我包8000...被說為什麼不是1萬」、「我從來不說出真實薪資，媽媽超愛比較，誰的小孩給父母多少孝親費？誰包給父母多少紅包？真的是聽了很刺耳」。

也有網友現實分析，「這是時代的代溝，她會哭是因為她的認知跟我們不同，她以為孩子把錢拿回家是孝順愛父母的表現，但被你拒絕了，所以覺得很心寒」、「我薪水27K，每個月給我媽12000元，今年過年包1200元，說真的金額真的不是問題，而是有沒有心、有沒有愛的問題而已」

留言串也有人好奇薪水部分，原PO事後也補充回應，「目前是5W至7W，後面升正式人員可能會在多個1000至2000元。」原PO強調，後來有協商孝親費變回1萬2000元，媽媽卻不接受了。

▼網友熱議。（圖／翻攝Dcard）

