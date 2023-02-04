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社會 社會焦點 保障人權

29歲暖警遭毒駕男撞死！300警淚送同僚　林右昌到場慰問家屬

記者吳世龍、唐詠絮、劉人豪／高雄報導

彰化警分局29歲員警高偉倫，大年初二(1月23日)值勤完騎車回家，等紅燈時疑遭毒駕的男子吳柏翰從後方追撞，導致高員重傷，送醫後不治身亡。高偉倫的大體被運回高雄老家後於今(4日)於橋頭殯儀館舉行追思會，現場除大批員警出席追悼，內政部長林右昌也到場慰問家屬，並表示法務部已針對毒駕部分研擬相關修法，相信會儘快處理。

▲▼高偉倫追思會。（圖／記者吳世龍攝）

▲高偉倫追思會今在橋頭殯儀館舉行，林右昌到場向家屬慰問。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼高偉倫追思會。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼高偉倫追思會。（圖／記者吳世龍攝）

▲300多名官警到場參加追思會。（圖／記者吳世龍攝）

高偉倫追思會今在高雄橋頭殯儀館舉行，高偉倫以往的同事以及彰化各分局員警都到場追悼，林右昌率警政署長黃明昭、高雄市警察局副局長葉明潭、國道公路警察局局長廖美鈴、彰化縣警察局局長張國雄、花蓮縣警察局副局長翁誌宏及同仁齊聚致哀，並且慰問高偉倫的家屬，盼往者安息、家屬早日走出傷痛。

當高偉倫的棺木被送上靈車，緩緩駛出殯儀館時，到場送別的300多名官警，列隊行禮送行，場面備極哀榮。

▲高偉倫靈堂照片曝光。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼高偉倫靈堂照片(上)，生前陽光燦笑畫面(下)。（圖／記者吳世龍攝上、記者白珈陽翻攝）

▲▼彰29歲警遭撞死，事故現場遺留臂章。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲▼彰29歲警遭撞死，事故現場遺留臂章。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲彰29歲警遭撞死，事故現場遺留臂章。（圖／記者白珈陽翻攝）

高員於106年特考班結訓後分發至花蓮縣警察局服務，偵破多件毒品、公共危險及槍砲彈藥案件，對轄區治安貢獻良多，加上個性溫和活潑，與同仁相處融洽，今年1月初，高為了就近照顧家中年邁雙親，調任至彰化縣警察局，不料至彰化服務只18天就遭遇不測。

▲▼彰化員警等紅燈被撞死。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲高偉倫下班後騎車回家，等紅燈時等紅燈被撞死。（圖／記者唐詠絮翻攝）

該起事故發生在1月23日，高偉倫上午8時左右，執勤結束騎車行經彰化市彰興路與聖安路口停等紅燈，突遭後方汽車追撞。警消獲報到場，緊急將高員送往彰化基督教醫院急救，高員當時被撞飛10多公尺，當場失去呼吸心跳、全身多處受傷，右手扭曲，送醫急救不治。

員警事後在吳嫌車上找到毒品，且吳嫌有多項毒品和酒駕前科，醫護人員幫吳男抽血檢測時，吳男精神恍惚，甚至無法進行訊問。吳嫌涉及刑法第185條之3第3項施用毒品致不能安全駕駛，因而致人於死之重罪，彰化地方法院1月26日裁定准予羈押吳嫌。

▲▼翁姓男子以為將k盤藏在椅墊下方不意被發現，卻還是被眼尖的員警發現。。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲警方將翁姓男子以毒品罪送辦。（圖／記者吳世龍翻攝）

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