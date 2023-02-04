苗栗獨居婦凌晨上廁所跌倒　保全系統通報警方救援

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣苑裡鎮一名82歲獨居老婦人，凌晨上廁所後在房間內跌倒，無法自行起身，藉爬行後按壓家人設置的保全救護按鈕，經由保全系統連線通報警方，警方立即到場救援，防阻憾事發生。

▲凌晨在房間內跌倒的倒婦人，藉保全系統通報，警方獲報即刻救護。（圖／記者蔡文淵翻攝）

通霄警分局表示，2月1日正值寒流來襲，凌晨4時許，苑裡分駐所巡邏員警接獲報案，在苑裡鎮新興路有一名獨居梁姓老婦人於住處房間內跌倒，無法自行起身，經由保全系統連線通報，急需警方協助。

員警立即趕赴現場，當時因老婦住家鐵門緊閉無法進入查探救護，便在屋外向內呼喊，頓時聽到屋內傳來細微的喊救聲，員警經由聲源找到老婦房間位置，立即於房間窗戶外與老婦對話。經由老婦人告知其大門鐵門未鎖，員警遂立即開啟鐵門進入房間，將倒臥在地之老婦攙扶起身，經檢視未受傷，亦表示不需要就醫。

老婦向警方表示，他兒子住台中市，目前獨居，當時上完廁所回房間，走了幾步，突然感到一陣暈眩跌坐地上，無法自行起身，經奮力爬行找到家人為其所裝設之保全緊急救護系統處，立即按壓設備按鈕，尋求救援，保全公司立即通報警方救援，防阻憾事發生。

通霄警分局提醒民眾，因適逢寒冬節氣，天氣冰冷寒涷、詭譎多變，易誘發慢性疾病，尤其對家中獨居年長者，更應特別關注，稍有不慎將致生無法彌補的遺憾。

▲凌晨在房間內跌倒的倒婦人，藉保全系統通報，警方獲報即刻救護。（圖／記者蔡文淵翻攝）