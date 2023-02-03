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LINE推數位轉型　屏東芳興莊園＋阮家茶坊獲「特優店家」

▲芳興莊園陳潔芳感謝LINE數轉應援計劃小組(左一到左三)深入偏鄉枋寮 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲芳興莊園陳潔芳感謝LINE數轉應援計劃小組(左一到左三)深入偏鄉枋寮 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣枋寮940是屏東知名數位群聚品牌，LINE於2022/12/15宣布枋寮「芳興莊園」與「阮家茶坊天空餐廳」榮獲首屆LINE中小型店家數位轉型應援計畫「特優店家」，並將提供系列行銷資源，今更有LINE的影像與輔導團隊深入枋寮，提供商業指導，枋寮940群情激動，沒想到偏鄉小微企業沒被遺忘。


▲芳興莊園陳潔芳感謝LINE數轉應援計劃小組(左一到左三)深入偏鄉枋寮 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲阮家茶坊天空餐廳。▼蘭欣辣汗花果休閒農場。

▲芳興莊園陳潔芳感謝LINE數轉應援計劃小組(左一到左三)深入偏鄉枋寮 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

枋寮940品牌顧問黃耀寬說，全國近千家小微企業報名第一屆「LINE中小型店家數位轉型應援計畫」，共412家企業脫穎而出，獲得LINE官方帳號群發補助最高4.8萬元、線上與實體課程資源。

他說，偏鄉業者們憨厚不會表達，只能用「Global brand, local touch.(全球品牌、在地關懷)」來形容滿滿感謝，特別是疫情最嚴峻的時刻，LINE伸出援手，而不是想要大賺一筆，讓偏鄉業者感激莫名。

芳興莊園陳潔芳表示，首屆「LINE中小型店家數位轉型應援計畫」在疫情最嚴峻的2021年推出，力挺台灣小微企業度過難關，對於自己能獲選喜出望外，沒想到國際公司還跑到偏鄉輔導，讓自己沒被疫情「滅頂」還逆勢開紅盤。現透過LINE群發與集點等功能，更有效率經營會員，同時，圖文選單、價目表與透過AI關鍵字自動回覆，滿足90％消費者的詢問，節省小微企業人力，不用再一個一個回覆。

阮家茶坊天空餐廳邱柏儀說明，「阮家」是屏東首個引進送餐機器人的餐廳，因為偏鄉難請人，加上自己從台北嫁到枋寮，對許多新事物接納度高，聽聞首屆近千家小微企業報名，原本已不抱任何希望。「沒想到，阮家竟成為全國海選後，竟擠身全國精選10家中的「特優店家」，夫妻倆高興到睡不著。

LINE指出，台灣小微企業充滿生動的生命力，本次芳興莊園與阮家茶坊天空餐廳都是夫妻創業，但位處偏遠。芳興莊園透過LINE官方帳號，更快效地將產品銷售出去，不只照顧自己，更照顧整座芒果山的農民，而阮家茶坊天空餐廳透過號召LINE好友，長期力挺在地農漁特產，在疫情期間，都感人熱淚。
 

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