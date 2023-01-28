就你最聰明！屏鵝公路轎車佔機慢車道　「騎士出招」警秒送紅單

記者陳崑福／屏東報導

春節連假行駛機慢車道的自小客車駕駛人注意了；枋寮警分局年初一至年初六已對此違反違規行為開出逾300張罰單，由於連假進入倒數最後2天，往來用路人不少，警方呼籲用路人遵守交通規則，以免被罰。

▲枋寮警分局取締轄內台一線車輛違規 。（圖／民眾提供，下同）

春節連假，大批遊客往來台1線屏鵝公路，由於車輛超多，有的自小客車駕駛人為搶時間改走機慢車道，影響機慢車道用路人權益，引發機慢車道用路人不滿。

有網友po一段影片「 1/24 11：17 就你最聰明！違規還是要碰運氣的，機車的長按喇叭成功的引起警察杯杯的注意，屏東縣枋山鄉南和路上」，畫面可見一台自小客車佔用機慢車道，影響機慢車用路人權益，引來撻伐。

枋寮警分局今(28)日表示，「1月24日春節大年初三上午11時許，因台1線南北車流量大，北返車流增加，潘姓汽車駕駛人違規行駛機慢車道，遭屏東縣政府警察局交通隊員警巡邏發現，立即鳴笛稽查並在台1線內獅路口攔停舉發」。而這段春節期間警方除採機動巡邏取締外、另於沿線各路段架設錄影設備，以不定時、不定點進行取締違規車輛。

警方表示，對於汽車不依規定行駛機慢車道屬違反道路交通管理處罰條例第45條第1項第4款，處新台幣600-1800元罰鍰。本分局統計春節期間初一至初六，員警舉發違規已逾300件。

枋寮警方呼籲駕駛朋友，春節期間行經車多路段時，務必遵守交通規則，切勿違規行駛機慢車道，造成危險。也會持續加強取締違規行為。