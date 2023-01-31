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LINE元宵節特效登場　輸入關鍵字與熊大一起放天燈

▲LINE推出元宵節特效。（圖／LINE）▲LINE推出元宵節特效。（圖／LINE）

▲LINE推出元宵節特效。（圖／LINE）

記者陳俐穎／綜合報導

LINE今日宣布推出台灣限定元宵節聊天室特效，輸入關鍵字就可以跟超萌熊大、兔兔一起放天燈。新年剛過完，緊接而來的就是元宵節，在這個溫馨、團聚的節日裡，LINE 表示，特別準備台灣限定的元宵節聊天室特效，輸入關鍵字就可以呼喚可愛的熊大與兔兔出來放天燈。

元宵節聊天室特效關鍵字，只要輸入「元宵」、「湯圓」、「燈籠」就可以讓熊大、兔兔一起出沒在聊天室放天燈。元宵節聊天室特效限定期間為1/31 (二) 10:00 到 2/6 (一) 10:00。

元宵節聊天室特效適用版本需要LINE iOS 以及 LINE Android 10.17.0 以上(且 Android OS 7.1 以上)，LINE也提醒，如果手機 LINE 版本為 12.0.0(含)以上，輸入關鍵字出現聊天室特 效時，關鍵字將會以連結形式呈現，之後若是想要重播聊天室特效， 點擊關鍵字連結就可以。

若上述版本和關鍵字皆符合，但卻沒有出現元宵節天燈特效的話，嘗試將 LINE 重新開啟，或到 LINE 設定中的「聊天室背景特效」中確認是否開啟這個設定是 預設開啟，若之前有不小心關掉的話，可以重新打開。

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