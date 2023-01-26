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「LINE過年隱藏版」32款可愛貼圖！一鍵免費下載

▲▼LINE,滑手機。（圖／記者劉維榛攝）

▲快來下載兔年祝賀貼圖。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

隱藏版貼圖又來了！LINE本周釋出4款超夯貼圖，包括軟爛貓咪、那隻水母、有隻兔子與秘密貓日常兔年好運篇，非常可愛又實用。而年假倒數3天，若還沒向親友拜年的話，《ETtoday新聞雲》也另整理28款祝賀貼圖，讓大家一鍵下載到「兔」！

LINE VOOM × 有隻兔子｜下載請點

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下載期限：2023/2/23，90天

▲▼ 。（圖／翻攝LINE STORE）

LINE購物護照★秘密貓日常兔年好運篇｜下載請點

下載期限：2023/2/10，90天

▲▼ 。（圖／翻攝LINE STORE）

LINE購物品牌名店×那隻水母｜下載請點

下載期限：2023/2/15，90天

▲▼ 。（圖／翻攝LINE STORE）

LINE購物 夯話題×軟爛貓咪｜下載請點

下載期限：2023/2/10，90天

▲▼ 。（圖／翻攝LINE STORE）

以下為另整理的28款免費貼圖，附上給大家，連結如下：

塔仔不正經 玩轉新一年｜下載請點

下載期限：2023/2/16，90天

▲▼ 。（圖／翻攝LINE STORE）

華歌爾 × 不死兔｜下載請點

下載期限：2023/2/4，90天

▲▼ 。（圖／翻攝LINE STORE）

LINE社群 × weiweiboy｜下載請點

下載期限：2023/2/16，90天

▲▼ 。（圖／翻攝LINE STORE）

LOEWE期間限定貼圖｜下載請點

下載期限：2023/2/16，90天

▲▼ 。（圖／翻攝LINE STORE）

好運兔YOU！小粉獅給你滿滿富能量｜下載請點

下載期限：2023/2/16，180天

▲▼ 。（圖／翻攝LINE STORE）

台灣飛利浦×鹿人的超狂拜年小劇場！｜下載請點

下載期限：2023/2/16，90天

▲▼ 。（圖／翻攝LINE STORE）

PChome × 兔兔超人 幸福迎新年｜下載請點

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▲▼ 。（圖／翻攝LINE STORE）

beurer 博熊依兔大展鴻兔與開心日常｜下載請點

下載期限：2023/2/3，180天

▲▼ 。（圖／翻攝LINE STORE）

LINE購物商城 × 點陣星球｜下載請點

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▲▼ 。（圖／翻攝LINE STORE）

梵克雅寶新年貼圖｜下載請點

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陪你過新年! momo co × 糖水鋪｜下載請點

下載期限：2023/2/9，180天

▲▼ 。（圖／翻攝LINE STORE）

明星3缺1兔gether幸運貼圖｜下載請點

下載期限：2023/2/9，180天

▲▼ 。（圖／翻攝LINE STORE）

華南銀行小n與您分享快樂生活｜下載請點

下載期限：2023/2/9，180天

▲▼ 。（圖／翻攝LINE STORE）

Richart 兔給樂｜下載請點

下載期限：2023/2/9，180天

▲▼ 。（圖／翻攝LINE STORE）

LINE購物 × 狗狗君｜下載請點

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上半年競賽GOGOGO｜下載請點

下載期限：2023/1/29，180天

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永豐銀行 I 小蜜豐開台慶貼圖大放送｜下載請點

下載期限：2023/1/26，90天

▲▼ 。（圖／翻攝LINE STORE）

LINE 發票管家 × 黑白工｜下載請點

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包你發 × KID周曉涵 一起來當好野人｜下載請點

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阿基獅的日常旗艦版｜下載請點

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新光三越與Bunni Konbiny｜下載請點

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打開宅神爺 換你當大爺｜下載請點

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▲▼ 。（圖／翻攝LINE STORE）

LINE TAXI × 卡洛特｜下載請點

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2023 OPEN！新年快樂動次動｜下載請點

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▲▼ 。（圖／翻攝LINE STORE）

Pocky×懶散兔與啾先生: 兔年萌萌的｜下載請點

下載期限：2023/1/26，180天

▲▼ 。（圖／翻攝LINE STORE）

台灣Pay × Pay吉賀歲免費貼圖｜下載請點

下載期限：2023/1/26，90天

▲▼ 。（圖／翻攝LINE STORE）

黑貓 with you｜下載請點

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兔gether迎新派對｜下載請點

下載期限：2023/2/20，180天

▲▼ 。（圖／翻攝）

ET快訊
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