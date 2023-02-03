LINE隱藏版來了！「27款可愛下載」驚見法鬥貼圖

「這麼誠實的男人哪裡找？」一名妹子抱怨，日前抓到男友偷吃，結果回想某次聊天時，男友討著要啪啪，原PO恰好有買「不可以色色」的貼圖，當下隨即回貼，結果男友回應「那我去找其他人色色」，沒想到他還真的去約砲，氣得原PO心死一片。文章引發網友熱議，「所以都說是直男了，你還不信？」