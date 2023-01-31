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LINE元宵節特效登場！輸入「3組關鍵字」可與熊大兔兔放天燈

LINE推出台灣限定的「元宵節聊天室特效」。（翻攝自LINE官方部落格）

▲LINE推出台灣限定的「元宵節聊天室特效」。（翻攝自LINE官方部落格）

圖文／鏡週刊

元宵節將近，LINE推出台灣限定的「元宵節聊天室特效」，輸入關鍵字就可以跟熊大、兔兔一起放天燈。

元宵節將在2月5日（週日）登場，LINE指出，即日起至2月6日上午10點，只要在聊天室輸入「元宵」「湯圓」「燈籠」3組關鍵字，就會出現熊大、兔兔一起出沒在聊天室放天燈的特效。

LINE提醒，元宵節聊天室特效適用版本須為LINE iOS以及LINE Android 10.17.0以上（且Android OS 7.1以上），如果手機LINE版本為12.0.0（含）以上，輸入關鍵字出現聊天室特效時，關鍵字將會以連結形式呈現，點擊關鍵字連結就可以重播聊天室特效，不用重複洗版也可以重複欣賞特效。

另外，若上述版本和關鍵字皆符合，但卻沒有出現元宵節天燈特效，請嘗試將LINE重新開啟，或到LINE設定中的「聊天室背景特效」中確認是否為「預設開啟」，若之前有不小心關掉，可以重新打開。




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