日本餐廳為何「只提供冰水」？　專家曝背後暖心原因

▲網友發現，日本餐廳無論天冷天熱都只提供冷水。（圖／記者陳俊宏攝）



實習記者林郁婷／綜合報導

日本是台灣人最喜歡旅遊的國家之一，不過有民眾發現，到日本旅遊時，不管夏天或冬天，餐廳永遠只提供冰水，就連日本人也是每天喝冰水，讓他好奇這樣對身體不會不好媽？對此，日本台灣交流協會解釋，其實喝冰水的習慣已經存在很久了，是種待客禮儀的表現，所以別再覺得奇怪。

曾有網友在PTT好奇發文，表示日本人真的每天都喝冰水，「之前聽過一種說法是說，溫水是沒有感情的，冰水是有感覺有感情的」，因此才都只喝冰水，但在台灣，長輩都會說常喝冰水對身體不好，「所以日本人喝冰水，身體都不會不好嗎？」

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對此，日本台灣交流協會在粉專解釋，其實這是有歷史淵源的，「從前電力和冰箱稀缺的年代，主人家為了款待客人，會將得來不易的冰塊加進冷水中，以表示尊重」，久而久之就流傳至今，因此下次再去日本旅遊別忘記，「每喝一口冰水就是代表又被店家重視一次」。

專家解謎「冰水」緣故，網友看完都直呼原來如此，「學習到了新知識」、「上了一課！」、「謝謝分享，文化差異在被理解後能夠真切感受到對方的心意呢」、「之前有日本客人冬天來我們飯店用餐的，當時又是寒流來襲，給他們杯熱水喝就被客訴處理了」、「就像台南食物加糖，就是高級料理一樣意思」。

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