壽司郎舔醬油高中生遭肉搜　「歪嘴笑照片」曝！網揭下場GG了

▲網友肉搜出本尊。（圖／翻攝自推特）



記者施怡妏／綜合報導

日本壽司郎日前遭17歲高中生惡搞，狂舔醬油瓶、水杯或碗，導致母公司市值蒸發160億日圓（約新台幣36.8億元），高中生的父親2日含淚鞠躬道歉，表示對這件事情感到很抱歉，兒子已經在反省了，就有網友表示，該名高中生的照片以及名字被日本網友肉搜到了！

有網友在PTT發文，「壽司郎事件的高中生被肉搜到了」，貼出推特的截圖，照片中男學生穿著學校制服，可以清楚看見長相，就連名字也被公開，照片疑似是畢業紀念冊上的照片，不同於影片中的金髮，照片中男學生是黑髮。

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他在文中提到目前事件的進展，壽司郎打算告到底，金額可能普通人一輩子都還不起，日本記者還去採訪了他們家，「是爸爸出來回應記者的，記者說爸爸講話時都含著淚」。

貼文一出，掀起網友討論，「一輩子還不起就是還一輩子」、「160億說不定是整個家族都賠上」、「賠多少不是重點啊，變成全民公敵，慘」、「什麼高中，什麼科系，都出來了」、「爸爸會不會被裁員」、「以後工作被人家起底，他就不用做了」、「現代年輕人最笨的點就是，做壞事還拍片留念」。

▲網友感嘆，準備逃到國外吧，在日本社會性死亡。（圖／翻攝自PTT）

不少人都指出，以日本的社會風氣，這事情很嚴重，「在日本社會性死亡可是很嚴重了」、「以日本的玩法，社死牽連九族吧」、「以日本的社會風氣，爸爸媽媽可憐了」、「日本鄉民凶起來哪是台灣能比的，加上日本社會性死亡比台灣程度嚴重多了」。

根據日本《周刊郵報》報導，該名高中生居住於岐阜縣，他的父親2日受訪時表示，事後已經前往店家道歉，影片是由朋友拍攝，不是他拍的，目前已經詢問過律師的意見，律師讓他不要多說，所以不方便詳細說明，但經過這件事情之後，兒子已經在反省了，情緒也很低落，說著他還一邊含淚摘下帽子，一邊低頭鞠躬道歉，「真的很抱歉。」