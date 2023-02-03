日網力挺壽司郎！發起「想救壽司郎」活動　社長貼文致謝5萬人轉推

▲日本高中生「舔杯、口水抹壽司」惡搞壽司郎。（圖／翻攝自推特）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本知名連鎖迴轉壽司餐廳「壽司郎」先前慘遭一名來自岐阜縣的17歲金髮屁孩高中生惡搞，他用餐時故意用鏡頭拍下自己用舌頭狂舔醬油瓶蓋、茶碗，甚至將口水抹在轉盤上的壽司，影片一出後引發社會巨大衝擊，不僅壽司郎股價崩跌，甚至還有饕客拍下餐廳空無一人的慘況，如今壽司郎也在社群發起「自救活動」。

雖然事發至今已經過數日，該間壽司郎也將醬油瓶全面換新，但短時間內仍無法挽回過去所積累的名聲，一名推特帳號名稱為「Ray's Tube」的日本網友算是壽司郎的忠實顧客，他昨（1）日分享前往壽司郎用餐的影片，雖然片長只有10秒鐘，但畫面中的餐廳座椅空無一人，轉盤上的壽司只能不斷空轉。

在經歷衛生疑慮後，該名網友仍舊為壽司郎加油打氣。他向有意願造訪壽司郎的網友呼籲，不妨招待家人、可以信賴的親友前往壽司郎享受美味的一餐。

另外，還有其他日本網友陸續在推特上分享他們前往壽司郎用餐時的近況。日本網友們表示，在用餐時店內根本空無一人，或是只有2、3名散客，畫面看起來相當淒涼。

#スシローを救いたい



沢山の応援の声をいただき

大変ありがとうございます。



涙がでるぐらい感謝の気持ちで

いっぱいです。



うまい寿司を安心して

ご提供するために

我々が出来る

お客様に精一杯を

実施していきます。



あきんどスシロー社長

新居耕平 — スシロー (@akindosushiroco) February 2, 2023

綜合日媒報導，其實事發後壽司郎也從不少死忠的饕客獲得鼓勵，壽司郎社長更親自在推特上發文，他首先以「#スシローを救いたい」（想要拯救壽司郎）為HashTag發文，獲得各界網友響應，「收到來自各界的加油打氣，對此感到相當感謝，我們感動的淚水直流。我相信我們能做出美味、又能讓顧客安心的壽司！」

包括日本知名輕小說作家鈴木大輔都在推特轉貼該HashTag，他表示壽司郎非常好吃，而自己求學時曾在壽司郎打工半年。壽司郎的死忠粉絲們留言鼓勵，「加油」、「我們全家人都非常喜愛壽司郎」、「雖然眼下的確是艱辛的時刻，但大家都為你們加油打氣」。