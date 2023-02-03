安倍胞弟岸信夫「健康亮紅燈」請辭議員！　傳長子參選接班

▲日本已故前首相安倍晉三的胞弟、前防衛大臣岸信夫。（圖／ETtoday資料照、達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

日本已故前首相安倍晉三的胞弟、前防衛大臣岸信夫3日向眾議院與遞交內閣官房辭呈，以「身體健康」為由辭去眾議員及首相輔佐官一職。有消息指出，其長子岸信千世有意接班參與補選。

根據《共同社》報導，岸信夫3日以身體健康因素為由，向眾議院議長細田博之遞交辭呈，辭去議員職務，預計7日會正式獲得批准。事實上，岸信夫在去年8月就以健康為由，卸下防衛大臣職務，改任負責國家安保事務的首相輔佐官，但內閣官房3日也證實，他同時辭去首相輔佐官一職，將由官房副長官木原誠二兼任。

岸信夫是前首相安倍晉三的親弟弟，並擔任過2屆參議員與3屆眾議員，在2020年作為菅義偉政府的防衛大臣首次進入內閣；由於身體健康因素，他去年8月改任負責國家安保事務的首相輔佐官，並於去年12月宣布將退出政壇，不再參與下屆眾議院選舉。

岸信夫在擔任防衛大臣期間身體出現問題，逐漸不良於行，必須依靠枴杖，之後甚至需要靠輪椅出行，因此鮮少出現在公開場合，而在安倍晉三的國葬儀式上他也是坐著輪椅。

日媒消息指出，岸信夫請辭後，所屬的山口2區則預計於4月23日舉行補選，目前擔任其秘書的長子岸信千世有意參選，近期將透過公開召募參選。此外，安倍晉三離世後，其所屬的山口4區選區，也將在4月23日進行補選。