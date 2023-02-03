直擊日本壽司郎「整間店空蕩蕩」！PTT點出日本人個性：踩到底線

記者施怡妏／綜合報導

日本壽司郎日前遭17歲高中生惡搞，狂舔醬油瓶、水杯或碗，連累壽司郎股價暴跌，市值蒸發160億日圓（約新台幣36.9億元），受到此事件影響，導致日本壽司郎的生意大受影響，店內幾乎沒有什麼客人，有網友貼出日本壽司郎空盪盪的店內照片，底下網友驚呼，「日本人真團結，抵制就抵制到底」。

有網友在PTT發文，日本壽司郎爆出舔醬油事件，店內來客人數直直落，並貼出日本人店內空盪盪的照片，「股價掉不是沒有原因，會告死那個屁孩嗎？」然而，從影片中可以看到，店內空無一人，而迴轉台的仍擺放著壽司。

貼文曝光後，網友驚呼，日本人果然很團結，「日本人潔癖這麼重，屁孩這招根本爆擊」、「真的很噁啊，日本人特別討厭這種」、「看新聞訪問，幾乎日本人都說一陣子不會去了，太噁心了」、「日本人說抵制可是認真的」、「主要是擔心會有無數的模仿犯出現，是我我也不敢再去吃了」、「那個猴子屁孩已經確定社會性死亡了」。

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▲日本高中生「舔杯、口水抹壽司」惡搞壽司郎。（圖／翻攝自推特）

也有不少網友指出，如果是發生在台灣，情況可能就不一樣了，「在台灣的話，買一送一能解」、「要是台灣照樣爆滿」、「如果是台灣的話照樣一堆人吃」、「台灣的話做個特惠活動，人還比之前多」。

但也有網友指出，現在去用餐才是最安全的，「如果我在日本，我還是會去吃！我也搞不懂日本人的想法，這不是店家的問題，店家在發生這樣的事情後，一定會找到解決的方法，難道連日本人對自己的管理都沒有信心？其實整間店沒有人用餐反而更安全」、「以日本人處理事情的態度來說，應該會更嚴格的清潔、更換物品，現在去吃應該是最安全的吧」。