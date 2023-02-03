YouTuber替「壽司郎屁孩」緩頰！籲大眾停止獵巫：他已經在反省了

▲日本高中生「舔杯、口水抹壽司」惡搞壽司郎。（圖／翻攝自推特）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

日本屁孩這一舔，讓迴轉壽司店「壽司郎」瞬間蒸發市值160億日圓（約新台幣36.9億元），店內生意也一落千丈，影片持續被炎上，儘管少年父親試圖滅火，稱「兒子正在反省」，但網友仍不買單。對此，7年前曾做過類似行為的YouTuber豊嶋悠輔，跳出來替這名高中生緩頰，稱「我理解，但他不是已經反省了嗎？」意外引起網友正面評價。

現年34歲的YouTuber豊嶋悠輔曾在7年前做過類似的事，當時他偷偷潛入打烊後的超商，用手指「戳爛鍋裡的關東煮」，並將惡搞影片上傳至網路，最終被帶回警局。豊嶋悠輔表示，當時自己也是被網友們不停圍攻，甚至收過死亡威脅的簡訊，他現在則積極告誡民眾社交媒體的陷阱之處，包括走訪各學校辦演講，學習當一個榜樣。

豊嶋悠輔認為，「這名高中生做的決對是一件不好的事，自己很能感同身受這個孩子目前的心境」，並表示希望社會大眾及網友們停止獵巫，「畢竟他有在反省，那不就好了嗎？」

影片引不少粉絲力挺，「身為過來人確實蠻有資格幫緩頰的」、「加油」、「真的，只要有反省，就別再追著打」、「你好善良」、「難怪你現在這麼成功」。