怕爆屁孩模仿「口水事件」？PTT搖頭　曝噁事+N：以前就有吧

▲日本高中生大鬧壽司郎後，導致壽司郎餐廳用餐人數下跌。（圖／翻攝自推特）

網搜小組／鄺郁庭報導

日本連鎖迴轉壽司「壽司郎」日前遭17歲高中生惡搞，醬油瓶、水杯或碗被狂舔，噁心舉動直接衝擊壽司郎股價、店面生意。不只日本人嚇壞，有網友也忍不住在PTT表示，現在新生代都很盲從，為了關注做盡蠢事，就怕台灣出現模仿行為，「有人最近也不敢去吃迴轉壽司了嗎？」話題引發討論。

這位網友在PTT的Gossiping板問卦，「還有多久台灣屁孩會模仿日本壽司郎？」文中直呼，「新生代感覺都很盲從，為了關注可以做盡蠢事」，結果現在出現一個日本屁孩舔盤子，就怕過不久，台灣也會出現模仿行為，忍不住問其他人，最近會不會不敢去吃迴轉壽司了。

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▲有網友問卦，最近會不會不敢去吃壽司郎？（圖／記者許權毅攝）

貼文一出，不少人就直嘆，「極有可能，什麼包下壽司郎舔遍醬油瓶之類的企劃」、「說不定早就做過了，只是沒公開拍片而已」、「就算不是舔和戳鼻孔，我記得也看過一片老人偷一根炸物的」、「台灣餐飲被惡搞的案例也不少，家長讓小孩在茶杯尿尿」、「有聽過擠抹布水到奧客的玉米濃湯裡，工讀生什麼都沒在怕的」、「客人飲料加料以前就很多吧？」

還有網友無奈表示，「類似的事情其實就是有沒有爆出來、熱度鬧大而已，就像日本這也不是唯一一起，但這次就剛好鬧大被關注」、「台灣路邊攤一堆摸錢摸食物，活的好好的」、「老鼠都不怕了，還比一堆排隊店家衛生。」一票更直酸，「台灣頂多報導一天隔天就忘了」、「台灣餐廳只要打折就會爆滿了。」

▲壽司郎的茶杯、餐具都放在台面上讓顧客自取。（圖／記者許權毅攝）

另外，也有人發文問「會因為口水事件，不吃迴轉壽司嗎？」「如果台灣也有屁孩，傳類似的影片到網路上，你各位也會拒絕再吃台灣的迴轉壽司嗎？」就有網友直呼，「買外食都有被加料的風險，真的怕的人基本上只能自己煮了」、「自助餐的大鍋湯都一堆人在裝了，不怕。」

但確實有人擔憂道，「本來就不拿轉盤，但舔醬油真的躲不掉」、「有人顧的ok，台太長的不要（應指迴轉台），日本人也沒反應過度，這是系統性問題，如果沒Po影片有人會知道嗎」、「至少一陣子不敢吃，感覺很噁心」、「本來就沒在吃，看了更不會去吃」、「會先觀望吧？看壽司郎如何防止這種事情。」