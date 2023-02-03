用iPhone看YouTube總遇「黑屏」！果粉湧入喊+1：都要重開

▲原PO看YouTube影片，畫面會突然黑掉。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者鄭文晴／綜合報導

現在大家幾乎都會使用YouTube影音平台來觀看影片，不過有一名果粉表示，自己拿iPhone 14 pro目前更新到iOS 16.2，近日在看影片時明明還在播放，聲音也還在，就唯獨沒了畫面，好奇詢問是否也有人碰到這個問題？沒想到問題一出，意外釣出一批果粉，紛紛留言喊「+1」。

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▲原PO貼出黑畫面截圖。（圖／翻攝自PTT）

該名網友在PTT以「YouTube看一看會黑畫面」為題指出，自己手拿iPhone 14 pro，目前iOS是16.2，最近在看YouTube 影片的時候常常看到一半畫面會黑掉，影片明明還有繼續播放，聲音也在，就連CC字幕也有出現，唯獨畫面變黑，雖然滑掉重開就會好，但還是有很大的機率黑掉，「不知道是什麼問題？有人遇到相同的問題嗎？」

▲不少果粉都遇到此問題。（圖／翻攝自PTT）

此貼文一出，不少果粉都留言表示自己遇到相同問題，「+1爛死了」、「13，+1…不知道是不是DB版本關係？」、「我也會，跟白點無關，應該是YT的鍋」、「黑畫面+1，那麼頻繁更新還出包」、「14 pro，YouTube皆更新最新版本+1」、「14plus+1，有好一陣子了」、「13 pro+1 常常一開影片開頭就是黑的，每次都要重開」、「14 pro+1之前的11也會，而且還更頻繁」。

不過也有網友分享自己的解決辦法，「16.3，14pro也會不過更新YT後就沒出現過了」、「我的13 pro max/ios16.2很常這樣黑畫面，但更新16.3就沒了」、「登出帳戶，再登入」。