台灣壽司郎也被鬧！筷子用完「卡海帶放回」　她喊噁投訴結局傻眼

▲台灣壽司郎也爆出惡搞事件。（圖／台灣壽司郎提供）

記者周亭瑋／綜合報導

日本高中生惡搞壽司郎一事，連累總公司股價暴跌，市值蒸發約台幣36.9億元。眼看輿論延燒，一名女網友今就爆料，去年也曾在台灣的壽司郎遇過惡作劇，當時她向店員反應，成功調閱監視器畫面，證實有客人將用過的筷子放回收納盒內，然而結局卻讓她氣炸。

女網友在爆料公社發文指出，「看到最近日本壽司郎被惡搞的新聞，日本店家大動作提告，反觀我於2022年8月2日，在台灣壽司郎某間分店用餐，前一組客人惡作劇，把用過的筷子（喝海帶湯）放回到筷槽內，被我使用到這件事，台灣壽司郎卻毫無作為。」

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她傻眼直呼，「這個體驗真的是超級噁心，一開始以為是自己點的軍艦壽司的海苔，越看越不對，於是結帳時請店員調閱監視器，他們也直接承認，確實是上一組客人使用後放回。」

事後，原PO要求店家，在臉書專頁公開道歉，並更換筷子盒；然而，多天後她收到回覆，僅能提供2000多元的禮券賠償，「禮券我一毛沒拿，這間店至今也無任何改善作為！」

▲原PO控訴，店家只有禮券賠償，並無改善作為。（圖／翻攝自爆料公社）

對此，許多網友認為，店家也是受害者，「上一組客人真的是沒公德心到極致」、「他們被整提告，妳認為權益受損，當然也能提告啊，不然咧？到底在講什麼啊」、「妳的訴求是什麼？公開道歉？」「妳怎麼不找上一組客人跟妳道歉？」「店家無辜，客人白目」、「那妳想要店家怎麼滿足你的訴求？去把惡作劇的客人抓出來，痛打給妳看？」「前一組客人的問題，店家也出示善意了」、「有問題的是前一組客人，怪店家我倒覺得沒道理了」。

不過，也有人能理解原PO憤怒的點，直呼「這就台灣酸民文化啊，覺得給2000就是賠償？我就問沒有安全衛生疑慮？不應該公開道歉且發文加強環境跟宣導？在酸的人只是助長台灣猴子惡作劇，然後支持店家拿錢打發人而已，看看日本怎麼處理，台灣怎麼處理好嗎」、「台灣人都覺得，有賠就很好了還叫什麼叫，不是自己遇到都很會說風涼話」、「看吧，日本大動作處理到好，反正台灣人就是健忘，拖著就忘了」。