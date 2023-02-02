寄生帳號被抓「會退訂Netflix？」　網友反應很誠實！

▲Netflix卯起來打擊寄生帳號。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

Netflix先前宣布，將嚴抓寄生帳號，引起全球用戶關注，不過台灣目前尚未實施，時間點與細節也皆未確定。就有網友好奇，「若真的被抓到，會因此退訂嗎？」話題一出，立刻掀起論戰。

網友在PTT發文直呼，「傳說Netflix要抓家庭方案多人共享假家庭，可能要裝置綁WIFI。問一下，如果真的嚴格實施，你會退訂嗎？我先說我一定退。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

綜合留言區回應，有七成以上的鄉民喊退，「退！錢花去電影院看大營幕還是比較爽」、「相當於價格漲4倍你說呢」、「退啊，要在同一戶，我訂這麼貴的方案幹嘛？」「我會，已經跟家人講好，加錢就不訂了」、「不是窮的問題吧！不然就不要推家庭帳號啊，就像開吃到飽餐廳，限定一堆菜不能夾」、「退訂啊，規矩一堆囉哩八嗦」、「我家4個人在3個縣市工作，直接掰」、「當然退，最近拍的沒一部能看」、「當初允許現在再來抓，分明養套殺」。

▲▼有七成以上的網友表明，被抓會退訂。（圖／翻攝自PTT）

還有部分網友直呼，「早沒在看了」、「真正的免費仔才不會共享」、「早就退了，而且很多字幕都有翻錯」。不過，還是有少數人表示，會繼續使用，「多了Email驗證碼而已吧，而且不是每次」、「幾百塊還在共享，有沒有這麼窮」。

另外，隨著傳言甚囂塵上，《ETtoday新聞雲》今天詢問台灣方公關何時開始實施政策？對方正面表示，台灣目前還沒實施，而時間點與細節也皆未確定，與韓媒的回應同步。