台中新婚警輕生！網狂傳「放空這檔飆股」　真相曝光

▲李姓員警因股票失利走上絕路。（圖／翻攝自Google Maps）

記者周亭瑋／綜合報導

台中港務警察總隊30多歲李姓員警1日被發現，陳屍在自家車上，而留下的遺書透露，因股票欠債千萬，才會走上絕路。消息一出，網上狂傳與放空1檔飆股有關；然而，證券分析師昨晚現身打臉，直言「請各位不用把兩件事聯想在一起。」

剛結婚沒幾年的李姓員警，因之前疫情緣故，一直沒休婚假，直到這次過年，才把婚假一起休了；沒想到，因股票投資失利，負債1000萬元，最後選擇在車上輕生。

證券分析師在粉專「William Feng 的操盤筆記」提到，看到這則新聞很遺憾，同時也發現網路流傳一張圖片，欲將以下個案和憾事作連結，「1月17日封關日無券放空的『東哥遊艇』，60張當天被鎖漲停，1月30日開紅盤日，又跳空一價鎖漲停沒補到，1月31日開盤才被券商強制回補，價差+借券費賠了7百多萬。」

不過他直言，「有可靠消息指出，網路流傳的圖片跟這位輕生員警並非同一人，所以請各位不用把兩件事聯想在一起。」

▲他指出，該個案與輕生員警非同一人。（圖／翻攝自臉書／William Feng 的操盤筆記）

William強調，想表達的重點是，做股票一定要量力而為，特別是還在新手階段，有多少錢做多少事，且一定要有停損的觀念，「尤其是在逆勢的時候，控制情緒，不要硬幹，了解制度和規則也是很重要的事。」

最後，他苦口婆心勸道，「市場上的珍奇異獸太多，不要妄想一夕致富，積小勝為大勝，與心魔共存。」

對此，網友們紛紛回應，「我空一張高價股被鎖，就怕死了，幾乎不敢玩高價，空60張是在賭人生嗎」、「無券放空幾乎是一種自殺行為，運氣好算你有燒香，運氣不好，就是別人替你上香」、「生命誠可貴」、「想起阿老大說過的一句話，風控才是活著的原因」、「這什麼操作...太可怕了」。

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