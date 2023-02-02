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日高中生惡搞壽司郎！律師點出「背後有多恐怖」　萬人有感：太難

▲▼日本高中生「舔杯、口水抹壽司」惡搞壽司郎。（圖／翻攝自推特）

▲日本高中生「舔杯、口水抹壽司」惡搞壽司郎。（圖／翻攝自推特）

記者周亭瑋／綜合報導

日本17歲高中生惡搞壽司郎一事，鬧得沸沸揚揚，甚至害壽司郎母公司市值蒸發160億日幣（約新台幣36.8億元）。對此，律師呂秋遠直言，父母們看完此事，恐怕得想想究竟有多恐怖，也好言勸道「如果知道孩子的志願是當YouTuber，不是不行，但必須好好溝通。」

惡搞事件曝光後，儘管壽司郎母公司強調，已更換事發店家所有醬油瓶，並清洗所有茶杯，仍無法平息顧客對安全的疑慮。而當事少年的爸媽帶著他到公司道歉後，壽司郎拒絕接受，並決定提告，請求民事損害賠償，至於該名少年，未來也可能得承擔部分刑事責任。

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針對此案，呂秋遠不禁感慨，「如果家裡有未成年子女的父母，看到這件事以後，恐怕得要好好想想，究竟有多恐怖，也會慶幸現在民法的成年年齡已經調整為18歲。」

▲日高中生惡搞壽司郎！律師點出「背後有多恐怖」。（圖／翻攝自臉書／呂秋遠）

▲律師建議，家長們要好好思考、關心這類問題。（圖／翻攝自臉書／呂秋遠）

他接著提到，未成年子女若有侵害別人的行為，父母原則上必須承擔連帶責任，「這位高中生只有17歲，雖然刑事責任可以適用少年犯的規範，但這麼龐大的民事賠償責任，恐怕父母怎麼賠償都無法彌補。」

呂秋遠指出，如果知道孩子的志願就是當YouTuber，也不是不行，但必須要好好溝通，「YouTuber有許多類型，包括知識型、滋事型、姿勢型等等，那麼...他的客觀條件是什麼？希望達到多少收入？想要做多久？要做什麼主題？想走什麼路線？這些都是父母必須溝通的。」

不過，他話鋒一轉，直言「最可怕的還是在於，他也沒有特別想要當網紅，只是突發奇想，想要引起別人的大量關注，或只是覺得這種行為很好笑，完全不知道這樣的行為，會引起嚴重後果。

▲▼小玉出庭。（圖／記者陳以昇攝）

▲百萬YouTuber小玉，就被網友點名是負面教材。（圖／記者陳以昇攝）

呂秋遠坦言，父母能做的事就是告訴孩子，你永遠愛他，希望他做到三件事，不要傷害自己、不要傷害別人、要善良，「許多事情，並不是道歉就能解決的，一件自己覺得好笑的、微不足道的行為，在網路的推波助瀾下，也或許就可以毀掉一個上市公司。身為父母，可能真的得要好好思考，如何給孩子適當的價值觀，18歲以前沒教好，得要負連帶責任，18歲以後沒得教，這個社會，會幫你教，但要付出多少代價，或許不是父母可以想像的。」

PO文引起廣大迴響，已超過2.5萬人按讚，大票網友也紛紛回應，「抖音一響，父母白養」、「生到這種真的是地獄倒霉鬼」、「難怪現在的人都不想生小孩！因為生容易，教養真的太困難」、「目前看到滋事型居多，訂閱人數多的可怕，百萬的一堆，洗腦很快」、「小玉是這類事情的典型」、「抖音造成屁孩越來越多」、「他是操盤手吧！股價整個大蒸發」。

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