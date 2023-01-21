除夕夜免搶插頭香！命理師曝「大年初一開運3秘法」：財氣會更旺

▲命理師表示，不用除夕夜去人擠人搶插頭香開運。（示意圖／記者林世文攝）



實習記者林郁婷／綜合報導

農曆春節最重要的就是要開運，讓自己在新的一年能有好彩頭。命理專家柯柏成就分享大年初一的開運秘法，讓民眾好運一整年，像是最佳的拜拜時間點、初一早上最好吃素等方法，還有最重要的就是別忘了祭拜祖先，與祖先溝通才能平平安安。

柯柏成在粉專「柯柏成/命理」分享大年初一開運秘法，「讓你好運一整年」，除夕夜除了吃團圓飯，「另外一件大事就是年初一的走春拜年」，大年初一的卯時（早上5點至7點）是最佳求神拜佛時間點，「台語的『卯』意涵著『賺到的意思』」，不需要特別去搶頭香，頭香指的是自己在新年度的第一次上香，「請在這個時間點前往家中附近的大廟、正廟，人氣越旺香客越多的廟最好」。

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柯柏成指出，第2個方法就是祭祖，「民俗上大年初一也是祭祖的重要日子」，可以依自己方便在家祭拜祖先牌位，或是到靈骨塔進香，主要是和祖先溝通，「依照已故國學大師曾仕強教授的指導，任何事情都可以跟自己的祖先溝通，甚至有些難以跟神明啟齒的事情，跟祖先溝通最萬無一失。」

柯柏成表示，最後是在大年初一早餐吃素，最好是全家人一起吃素，「『齋』與『災』同音，而吃齋也意味著『吃災』」，將新年所有災難都吃掉，也保佑全家人平安健康，「所以民俗上有『年初一吃齋，勝過吃一年齋』的說法。」