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今晚轉雨！　「立春」下最大

▲▼午後雷陣雨、大雨、豪雨、梅雨。（圖／記者黃克翔攝）

▲周六補班日水氣最多。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

記者陳俊宏／台北報導

晚起變天，周六「立春」下最大！天氣風險公司天氣分析師李至晟表示，今天（1日）晚間東北季風增強，一直影響到周末；周六補班日時有華南雲雨帶通過，除了迎風面以外，中北部各地也都有持續性的降雨發生。

李至晟指出，這波寒流雖然從連假收假日就開始減弱，但因大氣持續偏乾，有利夜間輻射冷卻，今晨全台近山空曠地區還是有短暫低溫，尤其是竹苗一帶，以苗栗頭屋的5.7度最低。

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李至晟說，比較好的消息是今天可望繼續回暖，環境轉東南風後將帶來較暖的空氣，北部市區或內陸也有機會來到25度左右，中南部大約25-28度，內陸接近30度。

（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

李至晟提到，這樣的天氣會在今晚東北季風增強後迎來改變，首先是基隆北海岸、東半部迎風面地區將轉為陰有雨的天氣；這波東北季風後方的冷空氣不強，北部也因會風速增強加上雲量變多，使得輻射冷卻的條件轉差，周四清晨低溫可望反而回升到14-16度，白天高溫則下降到17-19度。

李至晟分析，這波東北季風會一直影響到周末，而且值得留意的是，預計在周六補班日時有華南雲雨帶通過，除了迎風面以外，中北部各地也都有持續性的降雨發生，就連南部山區也可能因為地形舉升攔截水氣有微弱雨勢，只有南部平地比較穩定，但也是多雲到陰的天氣。

李至晟表示，幸好這波雲雨帶來得快，去得也快，周日元宵節白天降雨就會減少，天氣也迅速轉變，到晚間西半部恢復多雲，同時東北季風也減弱進入空檔，各地氣溫再度回升。

李至晟指出，不過，目前看來後續會有東北季風頻繁、但短暫南下，下一波將在下周二，這樣天氣系統快速交替變化，有開始進入春天的感覺，也讓後面的預報變動度增高，大家未來可要多留意最新的天氣預報。

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