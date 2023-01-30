迎立春！中華郵政發行故宮古畫二十四節氣郵票　「2／3開賣」

▲中華郵政發行「故宮古畫郵票-二十四節氣(春)」郵票。（圖／中華郵政）

記者李姿慧／台北報導

「立春」象徵春天開始，今年立春為2月4日周六，中華郵政宣布發行「故宮古畫郵票-二十四節氣(春)」郵票，總計共6枚，面值為8元，2月3日起正式發行。

中華郵政公司表示，繼發行「故宮古畫郵票-二十四節氣(秋)、(冬)」 後，訂於112年2月3日續以國立故宮博物院典藏之「清張若靄畫墨妙珠林(卯) 冊」為主題，發行系列郵票第3套「故宮古畫郵票-二十四節氣(春)」。

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「故宮古畫郵票-二十四節氣(春)」含立春、雨水、驚蟄、春分、清明、穀雨6枚郵票圖案，面值均為8元，以聯刷方式印製，每枚郵票長邊中間有1個異形齒孔。

中華郵政指出，《墨妙珠林》為清乾隆時期的巨幅冊頁集，全套共12冊，以地支編號，卯冊為張若靄所繪二十四節氣圖，詮釋節氣方式以山水圖案為主軸，透過古代大家風格表現當令氣候，或有點綴應時風俗活動、自然界動植物生態，呈現不同節氣景物變化。

另配合郵票發行，中華郵政表示，首日封、貼票卡、護票卡、活頁集郵卡及原圖明信片將發行各1批，提前於2月1 日發售；另製作預銷首日戳套票封及預銷原圖明信片，於郵票發行當日供售。