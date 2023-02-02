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市民心意「善的循環」　桃園清潔隊受贈新春紅包禮品轉贈社福單位

▲桃園清潔隊受贈新春紅包禮品轉贈社福單位

▲熱情民眾，於過年期間贈送紅包及禮品感謝清潔隊員。（圖／環保局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

今年春節期間適逢寒流來襲，桃園市清潔隊自初五起即於寒風中開始清運垃圾，有些熱情民眾，為感謝清潔隊員一整年的消毒防疫與清運垃圾的辛勞，於過年期間贈送紅包及禮品來慰勞隊員。市府環保局1日表示，今年計收到紅包約13萬3896元、泡麵與禮盒等物品，將全數轉贈給社福團體，讓民眾的善意化作愛心，使溫暖擴及更多需要的家庭。

環境清潔稽查大隊表示，雖於年前利用各種管道加強宣導清潔隊「只收垃圾，不收紅包」的政策，請民眾不必送禮或紅包給隊員，但還是有熱情民眾，為感謝隊員一整年的消毒防疫與清運垃圾的辛勞，於過年期間贈送紅包及禮品來慰勞隊員。

今年民眾餽贈情形已比往年有所下降，民眾的心意雖於寒冬中為隊員增添暖意，但依規定公務員不能收謝禮，隊員忙於收垃圾無法當場退還的紅包禮品，已由各中隊依規定交由政風室統一辦理拒收餽贈登錄。今年計收到紅包約13萬3896元、泡麵與禮盒等物品，將全數轉贈給社福團體，讓民眾的善意化作愛心，使溫暖擴及更多需要的家庭。

環保局表示，收取家戶垃圾是清潔隊員的份內工作，不用特別贈送紅包禮物，民眾只須在倒垃圾時，向隊員說聲謝謝即足夠，也希望大家一起做好垃圾分類與減塑工作，共同為本市市容整潔及廉潔盡一份心力。

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