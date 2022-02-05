鄭文燦發放春節加菜金、福袋　清潔隊年初五開工忙清運

▲鄭文燦發放春節加菜金給清潔隊員。（圖／環保局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市清潔隊員於長達9天年假假期，循往例於5日提前收假，進行收運垃圾。市長鄭文燦分別前往蘆竹、大園兩區中隊加發春節加菜金、新春福袋並慰勉桃園市2千多名清潔隊員表示，7日正式上班的首日，各清潔中隊會加班自中午先收一趟，晚上則依正常時間再清運一次，透過加強收運的方式，儘速恢復乾淨的市容與垃圾清運勤務。

▲清潔隊年初五開工忙清運。（圖／環保局提供）

鄭市長表示，雖然今年春節假期長達9天，但考量過年期間家裡都累積了不少的垃圾，市府也請清潔隊在假期結束前也就是2月5日來清運。目前，桃園清潔隊員的勞動條件、福利與職安環境改善提升，自其上任後推動了包含隊員增編383人、廢除儲備隊員制度，提升清潔獎金由6000元變8000元、編列2000萬元預算舉辦三天兩夜環教觀摩等，近幾年來市府不斷爭取環保署預算，用在汰換老舊車輛以及清潔隊部興建改善工程，謀求全體隊員的最佳福利與工作環境。

環保局長呂理德表示，目前防疫消毒大隊成員約有200位，防疫設備也增加到102部消毒機以及36部消毒車，統計去(2021)年已出動約2萬人次、消毒了3萬1千多處次。今(2022)年初自疫情爆發以來，包含確診者足跡、停課的校園及周邊擴大里環境消毒、疫苗接種站、疫苗採檢站等等，在1月份也已出動約2000人次，協助執行超過500個點次的確診者足跡即時消毒、近300個里次的擴大消毒，其他還包含了學校、疫苗接種站以及採檢站等等的防疫消毒工作，將疫情感染的風險降到最低。