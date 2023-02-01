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6台人共食拉麵被罵怒給負評　日本旅台作家「1舉動」網讚爆

▲▼營養師傳授「吃拉麵不胖秘訣」。（圖／Unsplash）

▲6台人在日本點3碗拉麵共食，被店家制止。（示意圖／Unsplash）

網搜小組／鄺郁庭報導

日前有6台人赴日本福岡旅遊，在當地店家點了3碗拉麵輪流品嘗，遭店員喝斥。在台長住9年的旅台作家「日本人的歐吉桑」前幾日曾以福岡人身分發文，告訴所有想去吃拉麵的人要注意5件事，今（1）日他則發文，「如果1%有後悔的話，請您跟我聯絡」，引發網友力挺。

粉專「日本人的歐吉桑 ・台湾在住の日本人のおじさん」表示，關於福岡拉麵的糾紛，他可以理解兩邊的主張，「我可以理解福岡拉麵店的不准分享吃拉麵的規則,，同時也可以理解那位台灣人這麼生氣的理由」，畢竟當天日本超級冷，店家卻讓客人在外面等待，「那位台灣客人可能受不了這個窩囊氣，不給面子的事情可能讓他做不好評價的報復。」

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但「日本人的歐吉桑」認為，給1星負評、批評拉麵味道、批評店家的服務都沒有問題，這是客人的權利，但畢竟日本媒體也有報導這件事，還採訪店家，認為對方如果得知批評內容，應該會非常難過。

「日本人的歐吉桑」就隔空向台灣客人喊話，如果還在生氣、100％不能原諒店家做法，那道歉就算了，「但是如果1%有後悔的情緒，1%覺得對店家不好意思的情緒，如果有點想把小小的道歉傳達給店家的話，我非常願意幫忙」，可以把內容傳給他，他會幫忙翻譯成日文，並寫信寄給拉麵店，「看起來非常固執的店, 但是從國外收到這種信的話, 店家也很高興吧？」

貼文一出，網友們紛紛留言，「好像已經有幾次事件，都是歐吉桑幫忙溝通協調的！非常謝謝你」、「謝謝歐吉桑的心意」、「謝謝你對台灣的善意」、「各退一步，不傷和氣」、「真心希望當事人出面，很多情緒是一時的，一時的情緒也會受到當下時地影響，希望事過情緒過後，能讓這件事好好收尾。」

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