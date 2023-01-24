6台人在日本「3碗拉麵輪流吃」還留負評　律師傻了：這麼窮別出國

▲女子與一行親友到日本吃拉麵，因為點3碗拉麵6人共食遭制止，憤而留負評痛罵店員。（示意圖／免費圖庫Unsplash）



記者柯振中／綜合報導

近期台人赴日旅遊的爭議不斷，就連吃拉麵也有辦法吃出一肚子火。一名女子與親友、孩子到日本某知名拉麵店用餐，卻因為交換吃麵而遭到制止，氣得她痛罵「真是不通人情的死頭腦」。對此，律師林智群則痛批，去日本還要2人合點一碗麵，「這麼窮就別出國。」

這名女子在Google地圖上留下評論，她與5名親友到場時下著小雨，店內沒有顧客，不過店家規定20歲以下不能進店，一行人只能把3歲的孩子安置在店門口。

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6名大人走進店內，決定點3碗拉麵交替吃，女人們先在外面顧小孩，等到丈夫吃到一半，再進入交換，豈料3名女子準備用餐時，吧台女員工竟大嗆「不准交換吃」，讓女子十分傻眼，當場不吃走人，「男人們說，那兩位的臉跟他們的拉麵一樣臭。真是不通人情的死頭腦！」

▲女子到日本遊玩，因為共食被制止，氣得痛罵店員。（圖／翻攝Google評論）



評論引起討論後，律師林智群也在臉書質疑，到日本還要2人合點一碗麵，「這麼窮就別出國。#有一種窮是心裡窮。」當時貼文曝光，引起了極大討論，有些網友留言認為，「不能試試味道，然後再去其他地方繼續吃哦」、「少量多樣的吃法不行嗎？還是有錢就可以擺闊浪費食物？時代已經不同了！吃得適量跟吃得吝嗇大家分得出來好嗎」、「也不是窮，有時候想要多吃幾家，但胃就這麼小！」

對此，林智群則再度解釋，店家的座位有限，點一碗拉麵2人用餐，佔了人家2個時段，當然會引起店家抱怨，且日本當地習慣一人一碗麵，既然要出國旅遊，當然也要入境隨俗。

▲林智群認為，若真的想共食，可以外帶回飯店吃，想要10個人吃1碗也不會有人阻止。（示意圖／免費圖庫Unsplash）



林智群認為，如果真的想要多人嘗試一碗麵，可以選擇外帶，帶回飯店後想要10人共餐也不會有人有意見，對於日本人而言，最重要的就是不要帶給別人困擾，「訂飯店、用餐、搭車，謹記這個原則，就對了！其實『別帶給別人困擾』這個原則，在任何地方都適用，包括台灣。」

林智群也提到，如果他帶小孩外出用餐，得知店家規定不能帶小孩進入後，會直接換別家，而不會硬要入內用餐，再來抱怨店家不近人情。

林智群的新貼文出現後，網友們則一面倒留言贊同，「入境隨俗不知道嗎」、「真的！你不是世界的中心、不要出去了還要別人都繞著你走」、「為何不給自己留面子丟臉」、「真的是丟臉丟到國外，受不了」、「台灣很大部分的人沒有這種概念，所以才會這麼亂，看違停就知道了」、「以前台灣人都批評陸客來玩多人吃一碗，現在自己在幹這種事。」