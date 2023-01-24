6台灣人旅日點3碗拉麵「輪流吃」　店員制止被留1星負評：死腦筋

▲九州福岡一家拉麵店制止台灣旅客共食，結果被留1星負評。（圖／翻攝自Google Maps）

記者柯沛辰／綜合報導

繼台灣旅客放鳥日本溫泉旅館，並致電道歉後，如今又疑似傳出「失格旅人」事件。一組台灣旅客近期赴日本九州福岡一家拉麵店用餐，結果6個人只點了3碗麵「輪流吃」遭店員制止，事後竟上Google留下1星負評，怒嗆店家「不通人情的死頭腦」。

一名台灣女子近日在九州福岡的「博多大砲拉麵」（博多大砲ラーメン）留下1星負評，指店家雖規定不開放20歲以下民眾入內，但當天下雨，店內又沒其他客人，卻不願通融讓3歲小孩入內，最後考量店內位置少又小，6個大人只好點3碗麵交替吃，由3個男生先用，留3個女生在外面顧小孩。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，當老公們麵吃一半，準備換3個女生進店時，「吧台一個後母臉的女人馬上大聲嗆說『不准交換吃！』當下真的傻眼，我們就不吃走人了。男人們說，那兩位（店員）的臉跟他們的拉麵一樣臭，真是不通人情的死頭腦。」

▲6名台灣人到店內用餐，事後其中一名女子留下1星負評「不通人情死頭腦」。（圖／翻攝自Google評價）

事後，臉書粉絲專頁「鄉民食堂」分享評論截圖，也不禁傻眼「六個人在日本九州福岡吃三碗拉麵，還留Google一星評論，交換進去吃這招實在太屌...」貼文一出，有網友質疑這名女子是陸客偽裝的「假台灣人」，但其他人查閱這名女子過去3年來的評價紀錄，發現女子曾在台北市多個店家打卡，「應該確實是台灣人。」

許多網友看完紛紛留言，「不要丟台灣人的臉好嗎！一碗拉麵才賣你600日圓，還交換吃...沒錢不要出國」、「看來是奧客當習慣的類型」、「推給對岸繼續團抱取暖」、「現在台灣人已經不分青紅皂白的一切都推到對岸人身上去了。對於台灣人的素質過於自信...」、「不懂得服從規矩尊重其他人的文化，卻自以為是、自我意識強烈的人很多，只會在網路當大哥，悲哀」、「這個文法看了就是台灣人啊，中國人哪會用google給負評」。

不過，也有一些人持不同看法，「有規定低消嗎？ 不然兩人合吃一碗不行？」、「是在自卑什麼，個案而已，各國失格旅人也不會少啦」、「又沒有佔位置這還好吧？」、「如果台灣有店家敢這樣，早就被公審說是親子不友善的店家、沒同理心」、「沒規定的話，在那叫什麼」。

有一些台灣網友看不下去，到店家Google評價刷5星留言「補血」。不過，也有一些人不認同這樣的作法，甚至又刻意留下1星評價嗆聲，在評論區掀起論戰。

▼有網友不滿其他台灣人刷5星「補血」，又留1星怒酸「媚日」。（圖／翻攝自Google評價）

▼網友挖出當事人過去的打卡紀錄，認為應是台灣人沒錯。（圖／翻攝自Google評價，下同）