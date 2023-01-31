台人輪流吃拉麵被罵　日本旅台作家「奉勸5件事」揭背後關鍵原因

▲九州福岡一家拉麵店制止台灣旅客共食，結果被留1星負評。（圖／翻攝自Google Maps）

記者柯沛辰／綜合報導

一位女網友日前和親友共6人赴日本旅遊，在九州福岡點了3碗拉麵輪流吃，結果遭店員喝斥，氣得上網留下1星負評。對此，在台長住9年的旅台作家「日本人的歐吉桑」表示，他是福岡人，了解當地拉麵店的生態，所以想分享關於「福岡拉麵的5件事」，並提出相關建議，希望幫助大家更理解這起事件背後的成因。

「日本人的歐吉桑」指出，台灣拉麵店大多是服務業，客人對服務品質的期待比較高，但福岡是日本的拉麵聖地，頗負盛名，有一些經營10年不倒的拉麵名店，老闆比較有個性，很相信自己的拉麵，規矩比較嚴格。不過，日本人不會抱怨，尤其是福岡縣的人，因為對當地人來說，拉麵店不算服務業，而是「職人」的世界，所以很少期待店家服務，只要拉麵好吃即可。

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「日本人的歐吉桑」表示，綜合上述種種原因，如果客人態度不好，或老闆不喜歡客人，客人不一定能吃到拉麵，甚至有些拉麵店老闆很兇，會直接下逐客令，這些在當地都不是稀奇的事。不過，不只是福岡，無論在日本哪裡，點一碗拉麵共享真的不太好，所有拉麵店老闆都會討厭這個行為，加上事發的「博多大砲拉麵」是一間小店，只有吧台9個座位，所以老闆會有那種反應很正常。

「日本人的歐吉桑」說，身為福岡人，可以理解遊客為何對福岡拉麵店的態度有很大不滿，因為有些店的老闆真的很兇，但不希望用Google負評的方式來報復，因為這無法解決根本問題，拉麵店老闆也不會因此改善服務跟態度，只會更討厭外國客人，所以他想告訴所有想去福岡吃拉麵的人5件事：

一、不要期待老闆的服務

二、必須接受老闆的個性

三、就算不喜歡上述兩者，也不要留負評（真的很想抱怨，可以私訊「日本人的歐吉桑」）

四、可以期待福岡的拉麵，因為真的很好吃

五、吃完不要去夜店，因為福岡拉麵味道重，會被女生討厭

不過，「日本人的歐吉桑」文末也忍不住提出一項疑惑，「為什麼那個人（負評者）要大肆宣傳自己是台灣人？」