曝「黨內憂心2024」暗潮洶湧　柯志恩：侯友宜的確是公認最強

▲侯友宜呼聲高，卻遲遲不願正面表態。（圖／記者許靖騏攝）

記者鄭佩玟／台北報導

對比民進黨於九合一選戰慘敗後，綠營黨內迅速定於一尊，權力結構重整後逐漸向副總統賴清德靠攏傾斜，地方縣市長選舉狂勝的國民黨2024總統人選由誰出戰、黨內提名制度、時程為何，恐怕仍有一番漫長的攻防角力整合過程。國民黨智庫執行長柯志恩今（1）日受訪透露，藍營內部確實很憂心，但若從民調來看，「新北市長侯友宜的確是大家認為最強、最穩定的，這是無庸置疑的。」

柯志恩今日上午接受 Hit FM聯播網嗆新聞節目專訪。談到國民黨2024布局進度，柯志恩認為，侯友宜主要還是何時適合表態，畢竟還是要對新北市民有所交代，其第二任期上任至今還不到100天，若急於表態，觀感不好。不過農曆年假期間，自己確實感受到藍營支持者很著急，暗潮洶湧，主因是民進黨似乎已定於賴清德一尊。

提及黨主席朱立倫的角色，柯志恩肯定朱立倫在國際觀、能力、行政經歷等條件都具備總統候選人的條件，但現在選舉不是只看個人條件，還有很多因素，「很顯然目前侯市長的主客觀環境是比朱立倫更被大家所接受。」

柯志恩分析，朱立倫在九合一選舉提名過程也遭遇很多壓力，事後證明他的提名是好的選擇，朱過去是明日之星，但後來很多布局並不如預期，冷暖他多所體會，他很聰明，現在就是「總教練的角色」，很多媒體、政論節目拿他想選總統作文章，其實不太公平。

至於媒體報導郭台銘要與王金平結盟，且年節期間二人具名發給義消紅包，柯志恩說，其實給義消的紅包近年郭、王每年都發，但今年碰到選舉年才被放大解讀，而國民黨支持者確實擔憂2019年總統初選再次重演，去年國民黨展現出團結氣勢，支持者期待能繼續團結，只要建立制度，不要因人設事就好。