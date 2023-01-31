郭董參選露心跡！侯友宜等徵召解套　郭台銘有意組非綠陣營扮母雞

▲大年初一，郭台銘帶著太太曾馨瑩及子女到板橋慈惠宮參拜，受民眾熱烈歡迎。

圖文／鏡週刊

農曆春節假期結束，藍營聚焦由誰代表角逐2024年總統大選。本刊調查，各界公認最具實力的新北市長侯友宜，盼黨採徵召方式化解其出場難題，因而遲未對選總統表態，以致黨內部分勢力已轉向運作由鴻海集團創辦人郭台銘代表藍營出戰。

近郭人士透露，郭有意尋求組「非綠陣營」爭出線，近日還與藍營大老密會，不只談理念，甚至觸及選總統等敏感話題，顯示他對參選總統已起心動念。

▼與郭台銘不約而同，侯友宜大年初一也到板橋橋慈惠宮發放紅包，但2人並未碰頭。



▲國民黨內憂心侯友宜（右）出場方案難解，以致黨內部分勢力轉向拱郭台銘（左）出馬角逐總統。（翻攝林國春臉書）

與此同時，黨主席朱立倫的總統夢也未斷絕，近日政治動作不斷，在年前已啟動請益之旅，拜會黨內各前主席，並規劃訪問美、日，而這舉動作都被解讀成朱對總統大位未斷念。





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