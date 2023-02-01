郭台銘有意組「非綠陣營」拚2024？　侯友宜：只要台灣好都全力以赴

▲侯友宜。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／新北報導

九合一大選後，各政黨積極布局2024總統大選，有媒體報導，鴻海集團創辦人郭台銘有意組「非綠陣營」出線。新北市長侯友宜今（1日）出席市政會議後，媒體詢問2024是否會支持郭？侯友宜重申，一起共同團結面對，不分你我、族群、黨派，只要讓台灣更好，都會全力以赴。

各政黨將派誰出戰2024總統大選受到關注。根據《鏡週刊》報導，侯友宜雖然在藍營中目前呼聲最高，但他遲遲沒有表態，黨內部分勢力轉往運作郭台銘披藍袍出征。而親近郭台銘人士也透露，郭台銘有意組成「非綠陣營」爭出線。

侯友宜今日被問到此事他表示，面對所有事情都是團結在一起，每個人都有不一樣的角色，大家也都用不一樣的角色一起讓台灣共好，應該不分你我、不分族群、不分黨派好好做事情，團結在一起好好面對。

媒體問到，有知情人士透露，立法院前院長王金平認為，若郭台銘參選總統一定要掛國民黨籍，侯是否也認同？侯友宜回應，郭董是一個很優秀的經濟產業人才，在很多經濟方面的表現都受人肯定。每個人角色不一樣，像他是新北市市長，他有責任把現階段工作好好做好，各界關心都謝謝，但是會好好的面對、團結合作，讓這塊土地更好。

媒體再追問，2024是否會支持郭台銘？侯友宜說，「我們一起共同團結面對，不分你我、族群、黨派，只要讓台灣更好，都會全力以赴。」

▼鴻海創辦人郭台銘有意組成「非綠陣營」爭2024出線。（圖／記者湯興漢攝）