游淑慧宣布投入立委初選挨轟「自不量力」　本人駁：將全力以赴

▲國民黨台北市議員游淑慧。（圖／翻攝自游淑慧臉書）

記者詹宜庭／台北報導

台北市議員徐巧芯宣布投入國民黨「信義．南松山」選區的立法委員初選，同黨籍台北市議員游淑慧近日也表態投入港湖區立委初選。游淑慧1日透露，有讀者投書暗指她參選「不自量力」，但她認為，雖然現任民進黨立委高嘉瑜是全國知名度與話題量最高的委員之一，可她仍願意參加國民黨2024立委初選，爭取提名，強調「這不是一個自不量力的決定，是一個思考後全力以赴的決心。」

游淑慧今日透過臉書發文表示，有讀者投書，暗指她投入立委初選是自不量力，認為她在去年議員得票數上並非最高票，無法說服藍營支持者可以勝選；因此，她想藉此機會想說明初衷與本心。

游淑慧指出，九合一大選後一個多月來，她和北市黨部主委黃呂錦茹、國民黨市議員李彥秀分別聊過2024港湖區立委人選的想法，並開始思考「我該不該投入？我能不能做好？」等問題。游淑慧說，「因為我本來就不是個猶豫不決或扭捏作態的人，所以很快就有了決定，也給出清楚的態度，我願意參加國民黨2024立委初選，爭取提名，挑戰民進黨現任的高嘉瑜委員，而這不是一個自不量力的決定，是一個思考後全力以赴的決心。」

游淑慧透露，八年來兩次立委選舉，民進黨太多席，國民黨太少席，導致在國會監督上國民黨無力、民進黨無心，讓政府充斥著囂張或怠惰的行政官員，如果人民不滿意現在的民進黨政府，那麼民進黨立委絕對是放任怠惰的幫兇。

游淑慧提及，她前天與台北市議員張斯綱、徐巧芯聊到「如果有機會進入國會，我們想做什麼？」而身為數字控與資料狂的她，最想做的就是看民進黨執政期間近20兆的錢到底花到那？給到誰？怎麼花？針對前瞻計畫8800億的使用流向、效益做一個完整的了解，看有多少像新竹棒球場那樣的大祕寶？有多少變成選舉綁樁的標案？

游淑慧補充，她也會針對防疫特別預算8400億的使用方式再次嚴格檢視，將疫苗採購的過程解密，了解高端疫苗採購的必要性，並比較台灣採購價格與國際均價有無龐大價差。此外，她也會檢視振興券的印製、發放及未領取券的銷毀執行狀況，以及民進黨政府在這幾年中龐大數量的限制性採購案，都是哪些人如此神通廣大地拿到標案。

另對於民進黨政府巨額媒體採購、網路行銷預算，游淑慧認為，這也該全面清查，到底是政策行銷還是他們的政黨行銷？而除了盯緊錢以外，如果國民黨國會能有足夠的席次，她也希望能廢除NCC，因為NCC已經變成箝制新聞自由的手。

「狹路相逢勇者勝，是我信奉的從政原則」，游淑慧強調，高嘉瑜是全國知名度和話題量最高的委員之一，挑戰她這個任務當然超艱困，但再難也不能逃避。不管高嘉瑜與民進黨之間的愛恨情仇如何，又說了多少良心話，她在立法院過去的各種表決一樣選擇順服黨意、背離民意，仍是民進黨的一份子，這就是現實，「挑戰民進黨、下架民進黨，讓台灣重新回到正軌，是我們2024的共同目標。」