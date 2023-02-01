　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

游淑慧宣布投入立委初選挨轟「自不量力」　本人駁：將全力以赴

▲▼游淑慧自曝已好幾個月沒繳房租。（圖／翻攝自游淑慧臉書）

▲國民黨台北市議員游淑慧。（圖／翻攝自游淑慧臉書）

記者詹宜庭／台北報導

台北市議員徐巧芯宣布投入國民黨「信義．南松山」選區的立法委員初選，同黨籍台北市議員游淑慧近日也表態投入港湖區立委初選。游淑慧1日透露，有讀者投書暗指她參選「不自量力」，但她認為，雖然現任民進黨立委高嘉瑜是全國知名度與話題量最高的委員之一，可她仍願意參加國民黨2024立委初選，爭取提名，強調「這不是一個自不量力的決定，是一個思考後全力以赴的決心。」

游淑慧今日透過臉書發文表示，有讀者投書，暗指她投入立委初選是自不量力，認為她在去年議員得票數上並非最高票，無法說服藍營支持者可以勝選；因此，她想藉此機會想說明初衷與本心。

游淑慧指出，九合一大選後一個多月來，她和北市黨部主委黃呂錦茹、國民黨市議員李彥秀分別聊過2024港湖區立委人選的想法，並開始思考「我該不該投入？我能不能做好？」等問題。游淑慧說，「因為我本來就不是個猶豫不決或扭捏作態的人，所以很快就有了決定，也給出清楚的態度，我願意參加國民黨2024立委初選，爭取提名，挑戰民進黨現任的高嘉瑜委員，而這不是一個自不量力的決定，是一個思考後全力以赴的決心。」

游淑慧透露，八年來兩次立委選舉，民進黨太多席，國民黨太少席，導致在國會監督上國民黨無力、民進黨無心，讓政府充斥著囂張或怠惰的行政官員，如果人民不滿意現在的民進黨政府，那麼民進黨立委絕對是放任怠惰的幫兇。

游淑慧提及，她前天與台北市議員張斯綱、徐巧芯聊到「如果有機會進入國會，我們想做什麼？」而身為數字控與資料狂的她，最想做的就是看民進黨執政期間近20兆的錢到底花到那？給到誰？怎麼花？針對前瞻計畫8800億的使用流向、效益做一個完整的了解，看有多少像新竹棒球場那樣的大祕寶？有多少變成選舉綁樁的標案？

游淑慧補充，她也會針對防疫特別預算8400億的使用方式再次嚴格檢視，將疫苗採購的過程解密，了解高端疫苗採購的必要性，並比較台灣採購價格與國際均價有無龐大價差。此外，她也會檢視振興券的印製、發放及未領取券的銷毀執行狀況，以及民進黨政府在這幾年中龐大數量的限制性採購案，都是哪些人如此神通廣大地拿到標案。

另對於民進黨政府巨額媒體採購、網路行銷預算，游淑慧認為，這也該全面清查，到底是政策行銷還是他們的政黨行銷？而除了盯緊錢以外，如果國民黨國會能有足夠的席次，她也希望能廢除NCC，因為NCC已經變成箝制新聞自由的手。

「狹路相逢勇者勝，是我信奉的從政原則」，游淑慧強調，高嘉瑜是全國知名度和話題量最高的委員之一，挑戰她這個任務當然超艱困，但再難也不能逃避。不管高嘉瑜與民進黨之間的愛恨情仇如何，又說了多少良心話，她在立法院過去的各種表決一樣選擇順服黨意、背離民意，仍是民進黨的一份子，這就是現實，「挑戰民進黨、下架民進黨，讓台灣重新回到正軌，是我們2024的共同目標。」

ET快訊
快訊／蘇貞昌內閣交接隔日驚傳住院　蔡英文趕忙探訪
台南龍崎重機騎士慘死身份曝！　建材龍頭前經理
壽司郎「蒸發36.8億」股價GG！　17歲屁孩舔醬油罐
看完煙火　新北年輕夫妻昏倒租屋處！1死1獲救
乙武洋匡分手混血女友！　偕新嫩妹同居
薔薔扮藝妓「被各種A錢」怒了！　日本店家被狂洗剩2顆星
女大生喝掛男同學硬上…震醒一旁閨蜜　無恥問：我可以試試嗎

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

藍營猛打「人格毁滅」戰？　簡舒培批國民黨：見不得台灣好

快訊／蘇貞昌內閣交接隔日驚傳住院　蔡英文趕忙探訪

曝費鴻泰4年前說「可能交棒給妳」　徐巧芯：看來承諾無法進行

陳建仁「借調」遭批　吳欣岱舉例狠酸：柯文哲那種才叫米蟲

快訊／徐巧芯宣布選立委「自認能贏」　費鴻泰：尊重但國民黨要團結

觀察賴清德、鄭文燦2024「不會互鬥」　柯志恩：比國民黨好多了

快訊／游淑慧下戰帖挑戰港湖立委寶座　高嘉瑜：最大對手是我自己

陳建仁邀六都首長參加行政院會　侯友宜：有空一定參加

「處江湖之遠還是會憂其君」　王定宇分享蘇貞昌卸任暖心小故事

出席全國正副議長春酒為2024鋪路？　侯友宜：只是半個地主向大家拜年

日本媽分享剪瀏海妙招　用紙膠帶輔助簡易上手

綠燈仍不走？騎士看錯號誌 後車狂叭氣到破音：看上面

IVE登《RM》劉在錫遇天敵XD　請Rei發問..她秒喊：PASS！

印尼外傭要回家鄉結婚　雇主全家不捨哭成一團

站牌旁用布表演魔術！　秒變出公車司機超配合

朋友亂入旅遊團大合照　自在換位置完美融入XD

玩太嗨！３男列車到站睡死　友下車拍窗...見車開走笑翻

調皮爸模仿汪喘氣呼吸　哈士奇0表情看傻眼XD

正妹DJ幫伴奏遇「音準狂飄」　突被高音嚇！淡定表情忍不住

顏佑庭驚喜回歸《營業中》　秀拉花功力..客人讚：100分

藍營猛打「人格毁滅」戰？　簡舒培批國民黨：見不得台灣好

快訊／蘇貞昌內閣交接隔日驚傳住院　蔡英文趕忙探訪

曝費鴻泰4年前說「可能交棒給妳」　徐巧芯：看來承諾無法進行

陳建仁「借調」遭批　吳欣岱舉例狠酸：柯文哲那種才叫米蟲

快訊／徐巧芯宣布選立委「自認能贏」　費鴻泰：尊重但國民黨要團結

觀察賴清德、鄭文燦2024「不會互鬥」　柯志恩：比國民黨好多了

快訊／游淑慧下戰帖挑戰港湖立委寶座　高嘉瑜：最大對手是我自己

陳建仁邀六都首長參加行政院會　侯友宜：有空一定參加

「處江湖之遠還是會憂其君」　王定宇分享蘇貞昌卸任暖心小故事

出席全國正副議長春酒為2024鋪路？　侯友宜：只是半個地主向大家拜年

兒子驗DNA「不是自己種」　人妻被疑跟小王上床！真相曝光

曾拍「陰莖增大術」影片！網紅下半身赤裸慘死　警曝生前神秘女伴

特斯拉中國營收「不再翻倍」　增速降至31%輸給美國、全球

台中夜店散場推擠口角　白目男竟罵警三字經！被噴辣椒水狼狽上銬

藍營猛打「人格毁滅」戰？　簡舒培批國民黨：見不得台灣好

施柏宇搶穿Balenciaga「3XL運動鞋」迷倒韓妞　BV瑪莉珍鞋搭金扣環超美

「北捷無罩散步」女師PO激戰片GG了！再曬開工「大凶照」　網好暈

巷口撿回小幼幼　養4年變「肌肉袋鼠」嚇到家人：沒想到這麼壯

50元爽吃8塊雞！麥當勞兔年優惠券　麥粉「狂推1組合」：省錢有感

快訊／蘇貞昌內閣交接隔日驚傳住院　蔡英文趕忙探訪

白文鳥閉眼仰躺「煮沸熱水」被瘋傳　飼主急貼真相笑翻12萬人！

政治熱門新聞

余正煌遭爆「考績乙」　調查局回應

國民黨喊加碼發現金1萬　陳建仁：應照顧弱勢團體

柯建銘：普發6000元「4月第二周三讀」

郭董參選露心跡　有意組非綠陣營

沒入閣是為幫賴清德打2024　潘孟安：早有默契

胡錫進稱3條件打贏台海戰爭　矢板明夫傻眼

快訊／宣布參選！徐巧芯自評「惡女」：神擋殺神、佛擋殺佛

蔡英文邀賴清德參加國安晨會　座位安排透玄機

台灣燈會日文文法錯誤　連日人都看不懂

快訊／好早起！朝野立委立院報到搶頭香　他5點就到拿三連霸

「忘掉高虹安、張善政」　他點出民進黨2024「翻身仗」關鍵

請鄭副院長直球對決！　他向鄭文燦提2問題：不要愧對桃園人

游淑慧宣布投入立委初選挨轟「自不量力」　本人駁：將全力以赴

跟進台積電！新竹市府宣布：3／1擴大彈性上下班

更多熱門

相關新聞

2024挺侯友宜還是柯文哲？　羅智強自爆「支持他」

2024挺侯友宜還是柯文哲？　羅智強自爆「支持他」

先前宣布要投入2024立委選舉的國民黨前台北市議員羅智強，今（1）日在臉書雖未透露未來動向，但表態自己2024總統選舉只會支持「會贏的人」，不管是新北市長侯友宜、鴻海創辦人郭台銘、台北市前市長柯文哲、資深媒體人趙少康、孫文學校總校長張亞中，都沒有「政黨輪替」重要，「我當然想當桃園市長，但更想要政黨輪替！」

快訊／好早起！朝野立委立院報到搶頭香　他5點就到拿三連霸

快訊／好早起！朝野立委立院報到搶頭香　他5點就到拿三連霸

王金平談「王柯體制」感謝柯建銘

王金平談「王柯體制」感謝柯建銘

羅智強被爆成立「大安立委參選人」團隊

羅智強被爆成立「大安立委參選人」團隊

綠嗆縱容洪秀柱、陳玉珍「朝共」　藍搬出「中國鵬」反擊

綠嗆縱容洪秀柱、陳玉珍「朝共」　藍搬出「中國鵬」反擊

關鍵字：

游淑慧徐巧芯張斯綱高嘉瑜國民黨立委

讀者迴響

熱門新聞

男星「無套」愧疚道歉！網友反應一面倒

失戀看A片看到哭　一票妹子湧入安慰：我也是

前夫騙光積蓄！女星宣布下海陪酒

蛋糕吃到肥蒼蠅！2寶媽公審反遭酸

明晨是本周最冷！14縣市10°C↓

今晚轉雨！　「立春」下最大

余正煌遭爆「考績乙」　調查局回應

即／17縣市低溫特報　清晨下探11度

台人寧願出國！過來人揭拒國旅原因

《灌籃高手》票房破3億！真人版彩子現街頭

買車「講這5句話」準備當肥羊

計程車司機載到「輔大陳若儀」！6字曝長相

4生肖兔年衰爆！恐破財、小人迫害還爛桃花纏身

40歲沒專長能做啥工作？網推1職業：沒年齡上限

「5大補貼」別忘了申請！　金額最高10萬、3／31截止

更多

最夯影音

更多
日本媽分享剪瀏海妙招　用紙膠帶輔助簡易上手

日本媽分享剪瀏海妙招　用紙膠帶輔助簡易上手
綠燈仍不走？騎士看錯號誌 後車狂叭氣到破音：看上面

綠燈仍不走？騎士看錯號誌 後車狂叭氣到破音：看上面

IVE登《RM》劉在錫遇天敵XD　請Rei發問..她秒喊：PASS！

IVE登《RM》劉在錫遇天敵XD　請Rei發問..她秒喊：PASS！

印尼外傭要回家鄉結婚　雇主全家不捨哭成一團

印尼外傭要回家鄉結婚　雇主全家不捨哭成一團

站牌旁用布表演魔術！　秒變出公車司機超配合

站牌旁用布表演魔術！　秒變出公車司機超配合

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面