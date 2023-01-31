桃機董座懸缺3年！王國材證實找到人選了　「2／26前定案」

▲交通部長王國材。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

新內閣今(1月31日)上任，第二波國營事業董座人事也面臨洗牌，交通部長王國材今證實，目前由民航局長兼任的桃機董事長一職，已有初步名單，將提報行政院定案後公布；另華航、高鐵、陽明海運等國營企業董座人事是否需要調整和考量年輕化，將視行政院長想法，2月26日前會定案。

新內閣首波部次長人事定案，第二波國營企業也面臨董座人事變動，其中由民航局長林國顯兼任3年的桃機董座一職，將於今年2月26日到任，新一任董座將換人做。王國材今表示，桃機董事長人選已經有初步名單，已經找到人了，準備要提。

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至於新任桃機董座人選，王國材則未鬆口，僅表示提報行政院核定後就會公布，2月26日前會定案。

另華航董座謝世謙年約71歲，在華航服務年資達44年，從基層做起，疫情期間帶領華航貨運創下62年來最高營收紀錄；陽明海運董事長鄭貞茂年約59歲，財經出身的他受惠疫情運價高漲，寫下陽明營收創新高歷史；台灣高鐵董事長江耀宗現年71歲，任內也曾創下高鐵營收新高紀錄，上月高鐵營收也重返40億元大關，創疫情以來新高。

針對華航、高鐵和陽明董座人事是否調整，王國材表示，第二波國營企業董座人事要不要年輕化，是否需要調整，要視新院長想法。

王國材指出，國營企業董座一職除考量專業外，做人處事也很重要。