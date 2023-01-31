　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台鐵113年公司化！首任董事長名單6月出爐　「交長曝選才考量」

▲▼交通部長王國材。（圖／記者李姿慧攝）

▲交通部長王國材。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵113年元旦將掛牌公司化，首任台鐵公司董事長名單最快6月將出爐，交通部長王國材表示，台鐵公司第一任董事長名單還在考慮中，不見得是軌道專業出身，若是財務人才，與台鐵軌道營運人才也有互補效應。

交長王國材留任，今年重中之重的一大任務就是順利走完台鐵公司化最後一哩路，王國材今表示，明年台鐵公司預算概算預計要在今年3月初出爐，配合中央政府總預算送立院，台鐵公司明年預算要在今年3月要搞定，5月送行政院，9月完成公司登記，明(113)年1月1日掛牌，董事會將在6月成立，在6月前2個月就要開始徵詢董事長和董事人選。

[廣告]請繼續往下閱讀...

王國材說，台鐵公司化後，智慧化技術人員和人才招募較有彈性，台鐵組織轉型公司化是一個機會，把債務清零是機會，引進更多專長人材也是機會。

針對台鐵公司首任董事長，王國材表示，台鐵公司第一任董事長人選還在考慮中，台鐵公司裡面都是軌道營運人才，若有財務人才加入，會有互補效果，接下來的董事會、經理人、董事長和總經理等人選，如何搭配對台鐵公司最好，都還在思考。

王國材坦言，有沒有這樣的人才，敢不敢來台鐵，都影響最後的決定，公司化子法確定後，接下來就是籌組董事會，才會開始來思考這個課題，他認為董事長人選可以有與軌道不同的專業。

ET快訊
美公布2022惡名市場名單　蝦皮淘寶入列
交往經紀人1個月就「無套懷孕」！男星愧疚道歉
流感再爆4重症！　高中男腦炎「4度就醫才驗出」
「台灣黑熊」3母子渡河漫步　珍貴3分鐘影片曝光！
新聞系正妹慘死　遭男同學「性侵後斷脖」
外資變心！大賣台積電1.3萬張　5檔金融股也成提款機
胡歌老婆正面照曝光　「秘婚1年多」身分被起底

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

全聯打造元宵最閃燈區！12公尺光塔直射高空　數位迷宮光影沈浸秀

台灣豬再獲肯定！種豬成功銷菲　農委會：產官學努力成果

春節流感通報翻倍！再爆4重症　高中男腦炎「4度就醫才驗出」

台鐵113年公司化！首任董事長名單6月出爐　「交長曝選才考量」

年假太長和親友伴侶關係緊張？8方法幫「有心人」重建正向人際關係

快訊／確定了！室內脫口罩政策本周四公布

快訊／中華快遞董事會通過加薪、補發獎金　工會宣布「罷工暫緩」

兔年最招財錢包顏色出爐！用「這3色」財運財氣一飛沖天

發財了！12生肖2月運勢曝　命理師：「這類人」財運超旺

跨國同婚合法首日登記！他向伴侶道歉：比其他人晚了3年

路面結冰！太滑煞不住　羊想吃草無奈直直溜走

綠燈仍不走？騎士看錯號誌 後車狂叭氣到破音：看上面

半路遇到野狗狂吠追車要冷靜！ 他「下秒急煞」浪浪全傻眼停住

正妹DJ幫伴奏遇「音準狂飄」　突被高音嚇！淡定表情忍不住

過年5貓玩瘋把大門卡住　爸含淚找吊車：6千沒了

宋仲基宣佈再婚「當爸了」！　英國女友已懷孕：發誓共度下半輩子

萌弟甜餵媽媽吃草莓❤️　卑微爸討食卻被塞竹籤

黑貓仰躺踩「空中腳踏車」　ㄎㄧㄤ臉神祕行為超喜感　

柴犬玩太累上車秒斷電　站著沉睡搖晃也不醒XD

年假7天苦忍哥愛的抱抱　保母貓眼神死：開學沒？

全聯打造元宵最閃燈區！12公尺光塔直射高空　數位迷宮光影沈浸秀

台灣豬再獲肯定！種豬成功銷菲　農委會：產官學努力成果

春節流感通報翻倍！再爆4重症　高中男腦炎「4度就醫才驗出」

台鐵113年公司化！首任董事長名單6月出爐　「交長曝選才考量」

年假太長和親友伴侶關係緊張？8方法幫「有心人」重建正向人際關係

快訊／確定了！室內脫口罩政策本周四公布

快訊／中華快遞董事會通過加薪、補發獎金　工會宣布「罷工暫緩」

兔年最招財錢包顏色出爐！用「這3色」財運財氣一飛沖天

發財了！12生肖2月運勢曝　命理師：「這類人」財運超旺

跨國同婚合法首日登記！他向伴侶道歉：比其他人晚了3年

王思佳、楊秀蓉現身東森廣場！　曝為愛犬辦「生日宴」：牠是苦過來的孩子

快訊／爭2024立委提名！　張斯綱喊：進入立院就提案「廢除NCC」

台南市新營區倉庫火警　員工運用消防設備迅速滅火

荷蘭限制「半導體設備」出口中國　中國外交部：霸凌、霸道行徑

全聯打造元宵最閃燈區！12公尺光塔直射高空　數位迷宮光影沈浸秀

營養師「年後無痛瘦身」5招健康吃法！餐前做1事幫你輕鬆瘦

台灣豬再獲肯定！種豬成功銷菲　農委會：產官學努力成果

春節流感通報翻倍！再爆4重症　高中男腦炎「4度就醫才驗出」

永豐金現增每股定價15元、打87折　規模逾百億創新高

聯電購回聯芯股份受阻　公司：盼依約執行、持續與股東溝通

女駕駛開進「僅200公分窄巷」　技術高超從不刮車：開30年了

生活熱門新聞

40歲沒專長能做啥工作？網推1職業：沒年齡上限

灌籃高手排第2！台灣日本電影票房前10名曝

彩券行奶奶生意差「超兇長輩秒吸客」！本尊被神出

獨／30年超市收攤原因曝！死忠員工力挺寧可失業

飲料界低調王者！茶飲控激推「1家老字號」

兒祭祖「問1句」狂高燒！收驚阿姨：煞氣很重

今晨3.9℃全台18縣市低溫　周四起2波變天點曝光

「這1牌」路上一堆人穿　內行3點分析：能不紅嗎

台人輪流吃拉麵被罵　日本旅台作家揭原因

八年級生「10大初老徵兆」中幾個？

發熱衣3種穿法超NG！醫：愈穿愈冷

新兒童界國歌！小孩都會唱　雙寶媽吃驚

好市多賣1.2萬「40°C充氣按摩池」　老司機一看笑了

2024年「春節恐有11天」！全場悲哭：要補班3天

更多熱門

相關新聞

杜書勤冤屈難解　王國材表示官派董總最高領24個月大家一樣

杜書勤冤屈難解　王國材表示官派董總最高領24個月大家一樣

年前交通部次長祁文中針對陽明董事長鄭貞茂與總經理杜書勤領不滿年終，也領不到員工紅利，尤其是內升的杜書勤年終加紅利領得比協理少一事，原計畫向行政院反應，希望做出適度補償，但該案傳出遭交通部長王國材否決，對此王國材今(31)日表示，官股事業官派董總薪資與年終最高領24個月、不能超過部長的兩倍，是所有官股事業都一樣的。

桃機董座懸缺3年！王國材證實找到人選了　「2/26前定案」

桃機董座懸缺3年！王國材證實找到人選了　「2/26前定案」

沈慧虹接任交部參事！王國材交付重要任務　「洗刷行人地獄汙名」

沈慧虹接任交部參事！王國材交付重要任務　「洗刷行人地獄汙名」

交長留任毫不猶豫！盼風光離開

交長留任毫不猶豫！盼風光離開

王國材：兩岸航線會慢慢恢復　業者建議廣州、南京等航點復飛

王國材：兩岸航線會慢慢恢復　業者建議廣州、南京等航點復飛

關鍵字：

台鐵公司化王國材董事長

讀者迴響

熱門新聞

宋仲基被爆跟妻子凱蒂「交往3年了」　聚餐秀照片：在跟她談戀愛

40歲沒專長能做啥工作？網推1職業：沒年齡上限

快訊／胡歌無預警宣布已婚當爸！「女兒剛出生」

蘋果更新官方iPhone回收價　五年前機型不降反增

男子凍縮土地公廟　警抓人鼻酸

灌籃高手排第2！台灣日本電影票房前10名曝

獨／解密「富邦Costco卡」首波權益　「早鳥店外優惠」將成標配

宋仲基離婚宋慧喬「4個月後愛上現任妻」　網抓出時間軸：心疼前妻

王瞳拍《市井豪門》踩空跌落山坡

男生40歲後就可能「性慾變低、難勃起」！1飲品助養腎

彩券行奶奶生意差「超兇長輩秒吸客」！本尊被神出

桃園貨車逼退行人　影片紅到日本被罵爆

彩券行傳尖叫　6同學刮中200萬+賓士

星巴克1／31起連續15天買一送一

淘汰！真人《魷魚遊戲》2參賽者偷做愛

更多

最夯影音

更多
路面結冰！太滑煞不住　羊想吃草無奈直直溜走

路面結冰！太滑煞不住　羊想吃草無奈直直溜走
綠燈仍不走？騎士看錯號誌 後車狂叭氣到破音：看上面

綠燈仍不走？騎士看錯號誌 後車狂叭氣到破音：看上面

半路遇到野狗狂吠追車要冷靜！ 他「下秒急煞」浪浪全傻眼停住

半路遇到野狗狂吠追車要冷靜！ 他「下秒急煞」浪浪全傻眼停住

正妹DJ幫伴奏遇「音準狂飄」　突被高音嚇！淡定表情忍不住

正妹DJ幫伴奏遇「音準狂飄」　突被高音嚇！淡定表情忍不住

過年5貓玩瘋把大門卡住　爸含淚找吊車：6千沒了

過年5貓玩瘋把大門卡住　爸含淚找吊車：6千沒了

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面