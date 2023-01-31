台鐵113年公司化！首任董事長名單6月出爐　「交長曝選才考量」

▲交通部長王國材。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵113年元旦將掛牌公司化，首任台鐵公司董事長名單最快6月將出爐，交通部長王國材表示，台鐵公司第一任董事長名單還在考慮中，不見得是軌道專業出身，若是財務人才，與台鐵軌道營運人才也有互補效應。

交長王國材留任，今年重中之重的一大任務就是順利走完台鐵公司化最後一哩路，王國材今表示，明年台鐵公司預算概算預計要在今年3月初出爐，配合中央政府總預算送立院，台鐵公司明年預算要在今年3月要搞定，5月送行政院，9月完成公司登記，明(113)年1月1日掛牌，董事會將在6月成立，在6月前2個月就要開始徵詢董事長和董事人選。

[廣告]請繼續往下閱讀...

王國材說，台鐵公司化後，智慧化技術人員和人才招募較有彈性，台鐵組織轉型公司化是一個機會，把債務清零是機會，引進更多專長人材也是機會。

針對台鐵公司首任董事長，王國材表示，台鐵公司第一任董事長人選還在考慮中，台鐵公司裡面都是軌道營運人才，若有財務人才加入，會有互補效果，接下來的董事會、經理人、董事長和總經理等人選，如何搭配對台鐵公司最好，都還在思考。

王國材坦言，有沒有這樣的人才，敢不敢來台鐵，都影響最後的決定，公司化子法確定後，接下來就是籌組董事會，才會開始來思考這個課題，他認為董事長人選可以有與軌道不同的專業。