沈慧虹接任交部參事！王國材交付重要任務　「洗刷行人地獄汙名」

▲前新竹市副市長沈慧虹接任交通部參事。（圖／資料照）

記者李姿慧／台北報導

國內每年都有逾400名行人因交通事故喪命，外媒更批評台灣有如「行人地獄」，為洗刷惡名，交通部除已推動安全教育外，更修法將祭出重罰，未讓行人今年第二季可加重罰3600元，交通部長王國材更挖角交通專業出身、前新竹市副市長沈慧虹接任交通部參事，並負責「行人專案」，力拼今年交通事故死亡降低5%。

今新內閣上任，交通部長王國材留任首日談起對道路交通安全非常不滿意，交通事故死傷可能會再增加，王國材表示，道安工作非常複雜，道安是一種文化，每個人駕駛人對穿越的行人是抱何態度，若開車過馬路或超速想到會撞到會是自己親人，是何想法？

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王國材說，目前推動五階段道安課程包括國高中教材，教育部也願意納入課綱，但真的很緩不濟急；另交通工程部分，交通部、營建署也必須繼續努力，路口設計不好要改善，地方政府也很重要，標誌標線是地方政府劃的，中央和地方必須更努力，文化改變會很慢，短期工程會繼續做，執法也是短期教育，區間測速照相能改變駕駛人行為，減少急停、急加速，很多民眾被取締很不爽，很多人到交通部網頁罵交通部長罵得很慘，但被抓到罰錢是小，當有一天肇事就事大，部長被罵也沒辦法。

▲交通部長王國材。（圖／記者李姿慧攝）

為洗刷行人地獄汙名，王國材說，希望今年會更好，其中行人地獄部分，也借將新竹市前副市長沈慧虹進來，把這個任務交給她，台灣每年300到400名行人因車禍死亡，盼透過與營建署跨部會合作，改善道路人行設施改善，也期待地方政府改善騎樓占用問題，避免行人走到道路上發生危險，包括行人基本通行空間管理或興建都要做，將該重要任務交給沈慧虹，另行人設施和各地評鑑交給她，沈慧虹決定到交通部之前，也針對行人議題做過些研究。

沈慧虹已經於春節前到交通部就任交通部參事一職，王國材強調，沈慧虹將帶一個行人專案，並透過跨部會合作推動改善，道安在今年是很嚴肅的工作，也是這幾年最不滿意的，死亡車禍越來越多，希望今年交通事故死亡人數可降低5%。