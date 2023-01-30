萬人票選　郭瑜芬、陳貞螢獲成醫服務最親切藥師

▲成大醫院藥劑部郭瑜芬(右)、陳貞螢(左)，獲萬人票選為成大醫院服務最親切的藥師。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

由台南市藥師公會舉辦的慶祝2023年藥師節「票選醫院服務最親切藥師」活動，成大醫院藥劑部郭瑜芬、陳貞螢2位藥師在發出的1萬張選票中，獲得最多病患與病患家屬肯定選填，榮獲成大醫院服務最親切藥師的殊榮。

原畢業於屏東大仁藥專藥學科(後改制為大仁科技大學)的郭瑜芬，1994年即在成大醫院藥劑部實習，後再到嘉南藥理大學藥學系二技進修，甚至攻讀至成功大學土木工程學系，在校期間不只屢獲獎學金，甚至有出國深造的機會，但考量家中經濟，最後將出國留學的機會讓給妹妹，讓妹妹得以去美國求學。

已在成大醫院服務滿18年的郭瑜芳，很多老病患只要看到她站在藥局發藥的窗口，就像吃了一顆定心丸，因為所有的用藥問題都可以獲得圓滿解答，她說因為家中也有長輩要照顧，常和老人在一起，所以更加了解長者用藥的習慣與問題，也就更能幫病患解決服藥上會碰到的問題，讓他們能照顧好健康，遇到病人對她說一句「謝謝」，就能讓她十分開心，這也是她能夠繼續在成大醫院快樂服務的原動力。

陳貞螢是中國醫藥大學藥學系畢業，大學一年級時，由護理系平轉到藥學系，從此開啟她的藥學人生，本身就是台南人的她，從小就開始講台語，因此，用台語來對病患做用藥指導與衛教，不僅更加道地，也迎合台南在地病患的心，用台語來做有效的溝通，更獲得不少病患的肯定。

她說負責為病患磨粉和85歲以上高齡長者專用的領藥窗口是很大的挑戰，一些高齡長者會認為自己應該優先而不排隊，或是因為磨粉病患等藥的時間會較久，病患或家屬容易不耐煩而產生衝突，剛到成大醫院藥局上班時，每看到這樣的爭執衝突場面發生時，一開始也會生氣，心情也會受到影響，但因和父母、阿公阿嬤三代同住，逐漸養成同理心，就能體會病患和家屬的心情，也練就出親切服務病患的態度，讓他們獲得滿意和歡喜。

成大醫院藥劑部主任鄭靜蘭表示，郭瑜芬和陳貞螢兩位藥師親切服務病患的態度真的相當值得肯定，也是其他藥師學習的對象，成大醫院藥劑部會不斷努力來讓每位領藥病患都感受到藥局視病猶親的親切感。