普拿疼1500元遭抹假新聞！錄音打臉食藥署　女記者委屈發聲

▲藥師將普拿疼喊價每盒1500元，事後被證實為真。（示意圖／記者姜國輝攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

中國大陸疫情升溫，退燒藥、藥品搶購潮燒到台灣，有媒體報導台灣藥局趁機喊價普拿疼1盒1500元，第一時間卻被食藥署、藥師公會反擊為「查證不實」。然而，該報導的記者王馨儀PO出錄音檔後，讓案情大逆轉。

回顧案情，報導曝光後，藥師公會發言人王明媛28日表示，目前全台許多藥師無藥可賣，並透過督導找到當事藥局，該店的藥師也稱沒有貨。此外，藥師公會強調，從未接到記者查證的電話。

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食藥署藥品組科長楊博文28日表示，得知報導後已向台北市藥師公會進行了解，根據當事藥師的回應得知，該藥局並未接受、完成這筆交易，認為是媒體報導有誤。

然而，該名記者28日稍晚將藥師賣1500元的錄音檔釋出後，瞬間打臉食藥署、藥師公會。當事藥師則馬上改口，坦承1500元是話術，不會道歉也不怕影響全國藥師的形象，「反正我要退休了」。

▲記者王馨儀。（圖／王馨儀授權使用）



針對報導被抹上「查證不實」的標籤，該報導的記者王馨儀在個人IG發出限時動態表示，她出了獨家卻被食藥署說報導不實、藥師公會說沒查證，逼她拿出錄音檔，「到底誰沒查證？」

王馨儀感嘆，「覺得食藥署、藥師公會說我們報導非事實很輕易，但事實出來後要他們澄清，好像對他們而言又很困難，不知道為什麼」。

王馨儀表示，錄音檔釋出後，藥師公會才去逼問該藥師，同步北市衛生局帶消保官到現場稽查，算是還她一個清白，「身為記者如果被說做假新聞，是最難以承受的指控，望周知」。

▼王馨儀全文如下。（圖／王馨儀授權使用）

