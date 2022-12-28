大陸禁金酒　台南市藥師公會訂金門高粱酒力挺

▲台南市藥師公會訂購一批印有「藥師娃娃」和「赤崁樓」圖案的客製化金門高粱酒，將在藥師節送給公會年滿70歲以上的資深藥師，也藉機表達力挺金門酒廠、支持台灣產業立場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

繼鳳梨、釋迦、石斑魚之後，大陸海關總署近期宣告暫停台灣進口的商品也包含金門高粱酒，台南市藥師公會特別訂購一批印有「藥師娃娃」和「赤崁樓」圖案的客製化金門高粱酒，將在藥師節送給公會年滿70歲以上的資深藥師，也藉此機會來表達力挺金門酒廠、支持台灣產業立場。

台南市藥師公會理事長吳振名表示，台灣是一座寶島，擁有許多享譽國際的台灣精品與台灣企業，例如「金門高粱酒」、「台積電」，台灣的生物科技、製藥產業也是廣受國際青睞，在這座寶島上，還擁有無數善良的人民和願意為別人奉獻付出的人群，例如「藥師」，這些都是台灣的價值與國寶。

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吳振名說，延續3年的疫情，台南市藥師公會至今仍有不少年滿70歲以上的資深藥師還守在第一線為民眾服務、幫政府進行各種防疫工作，這些藥師是值得被尊敬、被疼惜的，為了送給這些藥師一份極具價值與意義的紀念品，台南市藥師公會特別向金門酒廠訂購一批專屬的紀念酒來送給這些資深藥師。

提案牽線促成這次贈送金門高粱酒的台南市藥師公會發言人陳皇宇議員表示，這次藥師公會的紀念酒特別指定選用金寧酒廠的老酒，老酒的「濃、醇、香」才足以和這些資深藥師的「真、善、美」相匹配，瓶身上的赤崁樓圖案，也是為了呼應這些資深藥師在府城台南為民眾健康奉獻一輩子的在地價值。

本身也是台南市新科議員的陳皇宇說，「藥師」關心的不只是民眾的健康，對國家大事、對弱勢團體、環境衛生、甚至是經濟發展的議題也都會關注，只要是為台灣好、對民眾有利的事，藥師都是全力以赴、認真付出的一群，就像現在寒流來襲的冬天，仍有很多藥師還兢兢業業不畏寒風在為確診者送藥到府，只為讓他們能盡快服藥減輕病痛。

陳皇宇也說，希望藉由這次台南市藥師公會贈送客製化金門高粱酒的拋磚引玉行動，也能喚起更多的台灣企業、團體支持台灣精品、愛用國貨，一起用行動來愛台灣。