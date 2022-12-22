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台南市政府與成醫簽訂災害防救支援備忘錄　黃偉哲：提升緊急救護量能

▲台南市政府22日與成大醫院簽訂「災害防救支援合作備忘錄」，由副市長趙卿惠代表市長黃偉哲簽署。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市政府22日與成大醫院簽訂「災害防救支援合作備忘錄」，由副市長趙卿惠代表市長黃偉哲簽署。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府22日與成大醫院簽訂「災害防救支援合作備忘錄」，由副市長趙卿惠代表市長黃偉哲簽署，市議員穎艾達利也到場見證，市府將與成醫攜手合作，提升台南市緊急救護量能，發生重大災害事件時，成醫可支援共計123項行動醫院設備及人員，第一時間支援災區醫療需求，使傷病患能獲得即時的醫療處置。

市長黃偉哲表示，全球面臨極端氣候及複合性災害等挑戰，強化防災合作及緊急災難應變量能，提升城市防災韌性，是刻不容緩的重要議題；加上國際局勢瞬息萬變，烏俄戰爭至今仍未停歇，當面對國家主權威脅，平時就須做好相關整備工作。

副市長趙卿惠表示，市府此次跟成大團隊合作，強化台南市防災救護量能，成大醫療團隊在0206震災時，也支援過行動醫院的資源，這次市府與成大醫院合作備忘錄的簽訂，讓台南市在未來將更加游刃有餘地面對重大災害，防患未然，給予市民充足的安全感。

▲台南市政府22日與成大醫院簽訂「災害防救支援合作備忘錄」，由副市長趙卿惠代表市長黃偉哲簽署。（圖／記者林悅翻攝，下同）

衛生局表示，面對災害無情的衝擊，沒有人能夠置身事外，災難整備和緊急應變需要多方的整合及協調，才能發揮最大的效用，台南走過0206震災的經驗，深知災害防救是需要團隊作戰，每次的支援合作，都可以讓防災的團隊更加壯大。

本次台南市政府與成大醫院簽訂之災害防救支援合作備忘錄，合作內容包含支援價值新台幣1700多萬的行動醫院設備，包含：快捷組合式醫療帳篷、緊急醫療站多功能帳篷、3.5噸裝備器材運輸車、全功能心臟電擊去顫器、災害用淨水機（馬達型）、全自動淨水送水機、攜帶式衛生保健組及雙人淋浴組、熱水器）、高頻手術電刀、移動式呼吸器等123項設備，透過定期設備保養，並制定適當之訓練及演習機制之機制，確保需要時能立即發揮作用，大大提升台南市的緊急災害應變能量。

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