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大陸 大陸焦點 特派現場

一次尬聊「40多個相親對象」　他曬4張截圖：一路顛沛流離

大陸一名男子曬出通訊錄截圖，竟有多達逾40名的相親對象。（示意圖／翻攝自pixabay）

▲大陸一名男子曬出通訊錄截圖，竟有多達逾40名的相親對象。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

過年期間最怕親戚們問起感情、工作或學業等「敏感話題」，讓人很是尷尬，就有一名大陸男子疑似是被逼婚，在大年初一曬出4張通訊錄的截圖，上面全是相親對象的微信，初估多達40名。

近日，一則貼文在網路上迅速爆紅，原來是有位杭州蕭山的年輕男子，在大年初一（22日）的晚上PO出了4張截圖，只見通訊錄上全是各地相親對象的微信，深怕過於雜亂不好找，他還以「區域」分類，像是相親南陽、相親河庄、相親靖江、相親瓜瀝等，大概約莫有40多名約會對象。大陸一名男子曬出通訊錄截圖，竟有多達逾40名的相親對象。（圖／擷取自微博影片）

▲大陸一名男子曬出通訊錄截圖，竟有多達逾40名的相親對象。（圖／擷取自微博影片）

該名男子似乎是在暗示自己情路坎坷，還發文感慨說道，「到底是怎樣的結局，才配得上這一路的顛沛流離。」

貼文曝光後，掀起不少網友留言熱議，「這麼多人還能分清長啥樣嗎？」、「厲害厲害，就算粗略了解這麼多妹子，也夠花費很多精力了」、「這得多優秀，這幾天真夠他忙的，40選1看上眼了沒？」、「要求太高了吧，這麼多都看不上阿」、「是個生活很有秩序的人，備註分類如此清晰」，不過也有人懷疑該名男子是「海王」，「這是廣撒網嗎」、「何時湊齊百家姓」。

另外，也有網友表示，父母完全不會逼婚，「好喜歡這種氛圍，可惜父母不催，也不給我找」、「我家人和我一樣，徹底擺爛，我不想找他們不介紹，氣氛和諧的只剩下年味」。

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